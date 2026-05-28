CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturmada ifade veren şüpheli Turgut Koç, kurultay sürecinde kime oy verdiklerini fotoğrafla belgeleyen bazı delegelere para ödediğini ve belediye başkanlıkları üzerinden siyasi pazarlıklar yapıldığını beyan etti. Koç, Özgür Özel ile Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla biliniyor.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturmada dosyaya giren yeni ifade, iptal edilen CHP Kurultayına ilişkin yeni iddiaları gündeme taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli Turgut Koç, kurultay sürecinde delegelerin oy tercihleri karşılığında para, siyasi destek ve belediye başkanlığı vaatleri üzerinden pazarlıklar yapıldığını beyan etti.

DELEGELERİN OYLARI TAKİP EDİLMİŞ

Koç, ifadesinde kurultayın perde arkasındaki ilişkileri anlatarak, Özgür Özel’in en büyük destekçisinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Kurultay döneminde Ankara’da bulunduğunu ve Marriott Otel’de konakladığını anlatan Koç, delegelerin hangi adaya oy verdiğinin çeşitli yöntemlerle yakından takip edildiğini söyledi.

PUSULALARIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞLER

Koç’un ifadesinde en dikkat çeken bölümlerden biri oyların kontrol edilme yöntemi oldu. Koç, bazı delegelerin oy kullandıktan sonra delege kartı, kimlik ve damgalı oy pusulasını yan yana koyarak fotoğraf çektiğini öne sürdü. Telefonla kabine girmenin yasak olduğunu ancak buna rağmen bazı kişilerin gizlice fotoğraf çekerek oy tercihlerini ispatladığını söyledi.

Koç, “Kimin hangi adaya oy verdiği bu şekilde anlaşılıyordu” ifadelerini kullandı.

Şaibeli kurultayda kurdukları tezgah ifşa oldu! Kimine para göndermişler kimine başkanlık sözü verilmiş

OY İÇİN 10 BİN TL GÖNDERMİŞ

Şüpheli Turgut Koç, Etimesgut delegesi olan bir kişiye Özgür Özel’i desteklemesi için Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL gönderdiğini kabul etti. İfadesine göre ilgili kişi kurultay günü 20 bin TL talep etti ancak Koç kendi hesabından 10 bin TL gönderdiğini söyledi.

Koç, bu ödeme karşılığında iki kurultay delegesinin Özgür Özel lehine oy verdiğini beyan etti.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN SÖZ VERMİŞLER

İfadede yer alan bir başka dikkat çekici bölüm ise belediye başkanlıklarıyla ilgili pazarlıklar oldu. Koç, dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile görüştüğünü, Gürkan’ın Özgür Özel’i desteklemesi karşılığında yeni dönem belediye başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’den söz alındığını söyledi.

Koç, burada maddi değil siyasi bir pazarlık yapıldığını savundu.

YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN SÖZ ALINDI

Koç’un ifadesine göre kurultay haftasında Yalova, Bolu ve Sakarya il başkanları Özgür Özel’in seçim koordinasyon merkezine götürüldü ve burada Özgür Özel ile Veli Ağbaba’yla görüşmeler yapıldı.

İddiaya göre delegelerin desteği karşılığında Yalova Belediye Başkanlığı konusunda mutabakata varıldı. Koç, mevcut Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel’in aday gösterilmesi ve seçilmesinin bu süreçle bağlantılı olduğunu söyledi.

İMAMOĞLU İLE DE GÖRÜŞME AYARLAMIŞ

Koç, Kocaeli Gebze CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan’ı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dijital İletişim Merkezi’nde Ekrem İmamoğlu ile görüştürdüğünü söyledi. Randevunun Onursal Adıgüzel tarafından ayarlandığını belirten Koç, görüşmenin içeriğini bilmediğini ancak bu görüşme sonrasında Özgür Özel’in desteklendiğini ifade etti.

Şüpheli Koç, Özgür Özel’in Kahramanmaraş ziyaretinde Kalender Özdemir ile birlikte bulunduğunu, bölgedeki delegelerin Özgür Özel’le temasını Kalender Özdemir’in sağladığını anlattı. Bu görüşmeler karşılığında hangi vaatlerin verildiğini ise bilmediğini söyledi.

Gaziantep CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu’nun ise doğrudan Veli Ağbaba ile görüştüğünü belirten Koç, kurultayda Özgür Özel’in desteklendiğini ancak karşılığında ne tür vaatler verildiğini bilmediğini kaydetti.

Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakınlığı ile bilinen Turgut Koç’un ifadesinin kurultay sürecine ilişkin ilave deliller olarak dosyaya girdiği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası