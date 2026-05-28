ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü ve kendi 80. doğum günü için harekete geçen Başkan Donald Trump, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir projesiyle Beyaz Saray'ı baştan aşağı değiştiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan "UFC Freedom 250" turnuvası için Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde hazırlıklara başlandı.

Görevli ekipler, gelecek ay gerçekleştirilecek karma dövüş sanatları müsabakaları için bahçeye sekizgen dövüş kafesini kurmak için zamanla yarışıyor.

TRUMP'IN 80. DOĞUM GÜNÜNDE ŞAMPİYONLUK MAÇLARI

Tarihi turnuva, 14 Haziran'da, yani aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın 80. doğum gününde gerçekleştirilecek. Ultimate Fighting Championship (UFC) tarafından organize edilen gecede nefes kesecek unvan maçları sahne alacak.

Büyük bir kemere ve askeri bando için ayrılmış özel oturma alanlarına sahip olacak 5 bin kişilik geçici arenanın inşaat çalışmaları havadan görüntülendi.

Gecenin açıklanan ana maçları şunlar:

Brezilyalı Alex Pereira ile Fransız Ciryl Gane karşı karşıya gelecek.

İspanyol-Gürcü Ilia Topuria, Amerikalı Justin Gaethje karşısında kemer koruma mücadelesi verecek.

80 BİN KİŞİLİK FESTİVAL

Beyaz Saray'ın hemen yakınındaki Ellipse alanında ise 80 bin kişi kapasiteli büüyk bir "UFC Hayran Festivali" düzenlenecek. Girişlerin ücretsiz olduğu bu devasa etkinlikte katılımcılar, Beyaz Saray'ın bahçesindeki dövüşleri dev ekranlardan canlı olarak takip edebilecek.

Başkan Trump, etkinliğe yönelik bilet talebinin şimdiden tarihi seviyelere ulaştığını öne çıkararak, "İnsanların bu biletleri istediği kadar bir şeyi bu kadar çok isteyen başka birini hiç görmedim. Bu çok özel bir şey olacak" ifadelerini kullandı.

"FİKİR DOĞRUDAN TRUMP'TAN ÇIKTI"

Sıkı bir Trump destekçisi olan UFC CEO'su Dana White, katıldığı bir röportajda bu fikrin tamamen Başkan Trump'a ait olduğunu açıkladı. White, Trump'ın kendisine, "Beyaz Saray'da bir dövüş düzenlemeliyiz. Amerika'nın 250. yılı için böyle bir etkinlik düzenlemek harika olur" dediğini aktardı.

KUTLAMALAR BİTMİYOR

ABD'nin 4 Temmuz'daki 250. kuruluş yıldönümü kapsamında Washington tek bir etkinlikle sınırlı kalmayacak.

Açıklanan diğer görkemli programlar ise şöyle:

22-23 Ağustos tarihlerinde Beyaz Saray'ın hemen önündeki caddelerden geçecek bir IndyCar yarışı düzenlenecek.

25 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında National Mall'da panayır kurulacak.

Trump, Paris'teki Arc de Triomphe'yi örnek alan yaklaşık 76 metre (250 fit) yüksekliğinde kalıcı bir zafer kemeri inşa etmek istiyor. Arlington Ulusal Mezarlığı ile Lincoln Anıtı arasındaki kavşağa yapılması planlanan yapı, halkın büyük muhalefetine rağmen Güzel Sanatlar Komisyonu'ndan resmi onayı almıştı.

