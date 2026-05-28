Kurban Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşlar, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'ya akın etti. Kentte oluşan araç kuyruğu yaklaşık 22 kilometreyi buldu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bayramlaşma ve kurban kesim işlemlerinin ardından tatil bölgelerine yöneldi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Özellikle günübirlik tatilcilerin de yola çıkmasıyla birlikte Muğla girişlerinde yoğunluk meydana geldi. Muğla’nın Menteşe ilçesinden başlayan araç kuyruğu Yatağan ilçesine kadar uzanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Tatilciler kente akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreyi buldu

YETKİLİLER UYARDI

Başta Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bölgede trafik akışı yavaşladı. Yetkililer sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

