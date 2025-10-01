Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrupa'da kafes dövüşü! Macron 'Rus dronunu düşürürüz' dedi

Avrupa’da kafes dövüşü! Macron 'Rus dronunu düşürürüz' dedi

Güncelleme:
Avrupa’da kafes dövüşü! Macron &#039;Rus dronunu düşürürüz&#039; dedi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, art arda yaşanan hava sahası ihlallerinin ardından Moskova’ya rest çekti. Kopenhag’daki AB liderler zirvesi öncesinde konuşan Macron, “Rus dronunu düşürürüz” diyerek Avrupa hava sahasını ihlal eden herkese misilleme yapılacağını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa hava sahasında art arda yaşanan ihlallerin ardından  Rusya’ya karşı rest çekti. 

Macron, ‘Avrupa hava sahasını ihlal eden herkes misillemeyle karşılık bulur’ diyerek Moskova’ya açık bir uyarı gönderdi.

Kopenhag’daki AB liderler zirvesi öncesinde konuşan Macron, “Rusya ile çatışma halindeyiz. Avrupa hava sahasını ihlal eden herkes misillemeyle karşı karşıya kalabilir, çünkü bu bizim hakkımız” dedi.

AVRUPA İÇİN CAYDIRICILIK ÇAĞRISI

Macron, Rusya’nın seçimlere müdahaleden siber saldırılara, Ukrayna’daki savaştan nükleer tehditlere kadar çok cepheli bir saldırganlık yürüttüğünü aktardı.

Fransa lideri, uzun menzilli füze kapasitesinden insansız hava aracı savunma sistemlerine kadar Avrupa’nın caydırıcılık kabiliyetlerinin hızla artırılması gerektiğini paylaştı.

Avrupa’da kafes dövüşü! Macron 'Rus dronunu düşürürüz' dedi - 1. Resim

RUS 'GÖLGE FİLOSU' ALARMI

Macron’un açıklamaları, Fransız kıyılarında Rusya’ya ait olduğu düşünülen bir petrol tankerinin tespit edilmesiyle daha da sertleşti.

Saint-Nazaire açıklarında demirleyen ve “gölge filo” parçası olduğundan şüphelenilen tankerin mürettebatının “çok ciddi hatalar yaptığı” açıklandı. Brest Savcılığı, soruşturma açıldığını doğruladı. Tanker, 20 Eylül’de Rusya’dan ayrılmış, Hindistan’a gitmesi gerekirken günlerdir Fransız kıyılarında bekliyordu.

AB ZİRVESİNDE YOĞUN GÜNDEM

Kopenhag’daki gayriresmi zirvede savunma, Ukrayna’ya destek, “İHA duvarı” projesi ve dondurulan Rus varlıklarının tazminat kredisi olarak kullanılması masaya yatırıldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Rusya bizi test ediyor. Toplumlarımızda bölünmeye neden oluyor çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

'HİBRİT SALDIRI DEĞİL, DEVLET TERÖRÜ'

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Rusya’nın gerilimi tırmandırdığını belirterek, “Bunlar hibrit saldırı değil, devlet destekli terör” sözleriyle dikkat çekti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise zirveyi “kafes dövüşü” olarak niteledi ve Ukrayna’nın AB üyeliği konusunda kendisine baskı yapıldığını söyledi.

