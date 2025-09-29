Avrupa'da Rusya tedbiri! Danimarka yedek askerlerini acilen orduya çağırdı

Avrupa Birliği liderleri Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag kentinde gayriresmî bir zirve ve Perşembe günü Avrupa Politik Topluluğu toplantısı için bir araya gelecek. Toplantılar, daha geniş bir Avrupalı liderler grubunu bir araya getirecek.

Bunun öncesinde Danimarka, "Ekstra Bladet"ten edinilen bilgilere göre, yedek askerleri acilen çağırdı.

AB LİDERLERİ ZİRVEYE HAZIRLANIYOR

Saldırıların kaynağı henüz tespit edilemezken, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, durumu Rusya’nın Avrupa’yı istikrarsızlaştırma çabalarına bağladı. Rusya ise iddiaları reddediyor. Frederiksen, Pazartesi günü Facebook’ta yaptığı paylaşımda, “Putin bizi bölmek istiyor. Hiçbir ülke hibrit savaşı tek başına kaldıramaz. Bu yüzden güçlü ittifaklarımız var: AB ve NATO” ifadelerini kullandı.

Polonya, Estonya ve Romanya da bu ay benzeri hava sahası ihlalleriyle karşılaştı. Avrupa, Kremlin’e cevap verme konusunda kararlı olduklarını, gerekirse uçakları düşürebileceklerini bildirdi.

KOPENHAG ZİRVESİ ÖNCESİ HAVA SAHASI İHLALLERİ VE GÜVENLİK ALARMI

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Pazartesi günü Varşova’da düzenlenen bir güvenlik konferansında, ihlalleri “kabul edilemez” olarak nitelendirdi ve “Mevcut gerginlik döneminde sorumsuz bir provokasyon” dedi. Pistorius, Rusya’nın NATO’yu test ettiğini ve Avrupa güvenliğini kasıtlı olarak baltaladığını söyledi.

Zirve sırasında güvenliği sağlamak için İsveç, Almanya ve Fransa anti-drone (İHA) yetenekleri sağlayacak, NATO ise Alman fırkateyni Hamburg’u görevlendirecek. Berlin’den yapılan açıklamaya göre yaklaşık 40 Alman asker Danimarka’ya gönderildi. Fransa ise 35 personel ve bir helikopter sevk etti. Başbakan Ulf Kristersson, İsveç’in Danimarka’ya “güçlü radar sistemleri” sağladığını duyurdu.

AVRUPA ZİRVESİ ÖNCESİ YEDEK ASKERLER GÖREVE ÇAĞRILDI, GÜVENLİK SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Varşova forumuna uzaktan bağlanarak müttefiklere anti-drone teknolojisi konusunda destek verebileceklerini belirtti. Zelenskiy, Rusya’nın drone’ları Avrupa başkentlerine denizden fırlatmış olabileceğini öne sürdü.

İlgili Haber Rusya, işkenceyi önleyen Avrupa Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldı Fransa, Almanya ve Polonya’dan ortak bildiri: İsrail ateşi kes, Rusya saldırıları durdur!

Kopenhag zirvesinde liderler, Rusya’ya karşı güvenlik ve savunmayı, özellikle AB’nin doğu kanadını korumak için kurulması planlanan “drone duvarı”nı görüşecek. AB’nin doğu ülkeleri geçen Cuma sanal olarak bir araya gelmiş, kavramsal ve teknik yol haritasını hazırlama kararı almıştı. Pistorius, böyle bir konseptin hayata geçirilmesinin en az üç-dört yıl süreceğini belirterek, ülkeleri drone savunma yatırımlarını bekletmemeye çağırdı.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, müttefiklerden alınan destek dışında ek anti-drone ekipmanlarının bugün veya yakın zamanda teslim edileceğini söyledi. Ulusal polis şefi Thorkild Fogde, saldırıların arkasında kimin olduğuna dair somut bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Polis, geçen yedi gün boyunca telekomünikasyon, radar ve gemi verilerini, tanık ifadelerini, video ve havaalanı CCTV kayıtlarını analiz etti.

Fogde, “Bu soruşturmanın daha somut sonuçlar üretmesini isterdik; ancak maalesef henüz bir sonuç elde edemedik” dedi.