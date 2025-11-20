Altın fiyatlarında son dakika! 20 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.550 TL ve ons altın fiyatı da 4.075 dolardan güne başlıyor. ABD Merkez Bankasının ekim toplantısına ait tutanaklarda, birçok FED üyesi gelecek ay faiz indirimine “mesafeli” göründü. Piyasada indirim tahminleri %30’a kadar geriledi. Ons altın dünkü zirve seviye olan 4.133 dolardan dönerken, dikkatler bugün 16:30’da açıklanacak ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

FED'in 0,25 baz puanlık indirime gittiği 29 Ekim tarihindeki toplantıya ait tutanaklarda, aralık ayındaki toplantıda da ek bir faiz kesintisi için üyelerin farklı görüşlere sahip olduğu görüldü. Birçok üyenin "faiz oranının sabit tutulmasını daha uygun gördüğünü" belirtmesiyle birlikte, FED'den gelecek ay indirim tahminleri %30'a kadar geriledi. Bu tahminler geçen hafta %50'nin de üzerinde seyrediyordu.

ONS ALTIN GİTTİ GELDİ

Tutanaklar altın fiyatlarında da hareketliliğe sebep oldu. FED beklentisinin zayıflamasıyla birlikte dünkü işlemlerde en yükse 4.133 doları gren ons altın, kapanışı 4.077 dolardan gerçekleştirdi. Bugünkü ilk işlemlerde de ons fiyatı 4.075 dolara yakın denge arayışını sürdürürken, zayıf görünüm devam ediyor.

20 KASIM 2025 GRAM ALTIN

İç piyasalara bakıldığında 20 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.550 TL’den güne başlıyor. Dünkü işlemlerde gram fiyatında da en yüksek 5.630 TL seviyesi test edilmişti.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 5.810 TL’den ve çeyrek altın satış fiyatı 9 bin 475 TL’den gerçekleşiyor.

DİKKATLER KRİTİK ABD VERİSİNDE

Piyasalarda dikkatler bugün TSİ 16:30’da açıklanacak eylül ayı ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Ekim ayının ilk haftasında duyurulması gereken bu veri, hükümet kapanması sebebiyle gecikti. İstihdam verileri FED’in faiz kararı üzerinde, enflasyon ile birlikte en etkili olan iki veriden biri olarak biliniyor. Eylül ayında ABD’de 55 bin istihdam artışı bekleniyor. Bu veri, ağustosta 22 bin kişi ile beklentinin oldukça altında kalmıştı.

ALTINDA BEKLENTİLER

FED’in son açıklanan tutanaklarda istihdamdaki zayıflığının devam edeceğini öngördüğünü ancak enflasyon endişelerinin de arttığını aktaran analistler, “Eylül ayı istihdamı beklenti altında kalırsa aralık ayında bir faiz indirimi ihtimali yeniden yükselebilir. Bu da sarı metali destekleyebilir” diye konuşuyor.

Öte yandan bugün haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia FED İmalat Endeksi gibi önemli veriler de bekleniyor. Analistler “Ons fiyatında veri akşına da paralel olarak kısa vadede 4.000-4.250 bandında dalgalanma yaşanabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

