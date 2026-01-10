Meteoroloji ise fırtına, kar ve sağanak riski nedeniyle aralarında İstanbul’un da bulunduğu 48 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İşte önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna dair son dakika gelişmeleri...

"Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak, İstanbul da etkilenecek" diyen Orhan Şen, "İstanbul'da kar yağışı yerde örtü yapabilir. İstanbul'da pazartesi okulların kapalı olması şehir içi trafiğini azaltır. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Yağacak kar örneğin Yozgat'ta yağsa sorun olmaz ama İstanbul'da olur" ifadelerini kullandı.

Pazar öğleden sonra rüzgarın kuzeye döneceğini ve havanın soğumaya başlayacağını yazan Hava Forum, "Pazar gecesi yağış yüksek kesimlerden başlayarak kara dönecek. Pazartesi gün boyu kar yağışları bekliyoruz. Fakat şu noktada açık olmak lazım şu anki verilere göre buradan bir efsane kar yağışlı, 30-40 santimetreli kar beklemek yanlış olur" dedi.

"Alçak kesimlerde 1-6 cm ince beyaz örtü, yüksek kesimlerde 6-10 santimetre, şehrin zirve noktalarında ise yer yer 10-20 santimetre kar örtüsü beklentimiz var. Kıyafet tercihlerinizi iyi yapın çok inip çıkıyoruz iniyoruz bu dalgalanma hasta eder. Bu sistemden sonra ay sonuna doğru daha sert Sibirya kökenli bir sistem alabiliriz. Tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Verileri aktarmaya devam edeceğiz. Herkese iyi karlar dileriz..."

İstanbul ve çevresi için beklenen kar yağışı gündemi meşgul etse de, yurt genelinde fırtına, çığ riski ve gök gürültülü sağanak beklentisi nedeniyle 48 kent için sarı kodlu uyarı verildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Marmara ve Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Bartın, Karabük, Kastamonu kıyıları, Antalya'nın batı ilçeleri ve Alanya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimleri, Marmara ve Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yurdun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Trakya'nın kuzey ve batısı, Ege ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise yurt genelinde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esecek.