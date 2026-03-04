Kuveyt’te görev yapan bir savaş uçağı, ABD-İsrail’in İran operasyonları sırasında 3 Amerikan F-15 jetini yanlışlıkla düşürdü. Tüm pilotlar fırlatma koltuklarıyla güvenli şekilde kurtuldu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları kapsamında görev yapan 3 Amerikan F-15 uçağı, Kuveyt’e ait bir savaş uçağı tarafından “yanlışlıkla” düşürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayımlanan habere göre, olay mart ayının ilk günü gerçekleşti. Gazeteye konuşan bir ABD’li yetkili, Kuveytli bir F/A-18 pilotunun ABD uçaklarına karşı 3 füze fırlattığını ve üç uçağın da düşmesine yol açtığını aktardı. Pilotlar ve arka koltuktaki personel fırlatma koltuğu ile güvenli şekilde kurtuldu.

OLAYIN ARKA PLANI

Haberde, hadisenin bir İran insansız hava aracının Kuveyt hava savunmasını aşarak ticari bir limandaki taktik operasyon merkezine saldırması ve 6 ABD askerinin hayatını kaybetmesinin hemen ardından gerçekleştiği belirtildi. Kuveyt radarlarının ABD uçaklarını tespit etmesi üzerine pilotların tedbir amaçlı ateş açtığı ifade edildi.

Eski askerler, olayın bölgesel olarak farklı hava savunma sistemleriyle karmaşık bir hava savaşı yürütmenin zorluklarını gösterdiğini vurguladı. Haberde, F-15 savaş uçağının 1970’lerden beri hiçbir düşman uçağı tarafından düşürülmediği ve yaşanan bu kaosun dost-düşman ayrımını zorlaştırdığı belirtildi.

