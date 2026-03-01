İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurarak, Tahran'daki rejim karargahının vurulma anlarını paylaştı.

Orta Doğu'da korkulan oldu. Masada müzakereler sürerken ABD ve İsrail, İran'ı hedef aldı. Tahran'da İsrail ve bölgedeki ABD üstlerini vurdu. İsrail, Tahran'daki rejim karargahının vurulma anlarını paylaştı.

Tahran böyle vurulmuş! İsrail yeni görüntüleri yayınladı

İran ordusu, dini lider Ali Hamaney'in öldürülmesi sonrasında "Tarihinin en ağır taarruz operasyonu başlayacak" tehdidinde bulunduktan sonra ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıkladı. ABD cephesinden ise muhtemel bir misilleme saldırısına geçmeleri halinde "Onları görülmemiş güçle vururuz" tehdidi gelmişti.

İSRAİL O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurarak, Tahran'daki rejim karargahının vurulma anlarını paylaştı.

