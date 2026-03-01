Denizlik Genel Müdürlüğü, Hürmüz Boğazı’ndaki Türk gemileri için bir uyarı yaptı. Gemi geçişlerinin yasaklandığına dair bir telsiz yayını yapıldığı belirtilerek “Bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3’tür, gerekirse AAKKM ile temas kurulması önem arz etmekte” denildi.

ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerini yasakladığı iddiasının ardından Denizlik Genel Müdürlüğü’nden bir açıklama geldi.

“GÜVENLİK SEVİYESİ 3’TÜR”

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgedeki Türk bayraklı gemiler şöyle uyarıldı:

İran'ın Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3’tür.Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse AAKKM ile temas kurulması önem arz etmektedir.

NELER OLMUŞTU?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrasında İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kapattığına yönelik iddialar gündem olmuştu. İran basını, gemilerin ve petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin durdurulmasıyla boğazın "fiilen" kapatıldığını iddia etmişti.

Uluslararası medyada bir Avrupa Birliği (AB) yetkilisine dayandırılarak yayımlanan haberlerde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilere "Hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor." mesajları ilettiği bildirilmişti.

İran'dan Hürmüz Boğazı'nın kapandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) bir uyarı yayınlamış, bölgede "önemli ölçüde" askeri faaliyet olduğunu, elektronik parazit ve karışma ihtimallerini dikkate alması gerektiğini belirtmişti.

UKMTO, Basra Körfezi'nde faaliyet gösteren gemilerin uluslararası çağrı kanalı VHF Kanal 16 üzerinden yapılan yayınlarda, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına ilişkin iddialarla ilgili birden fazla rapor aldığını duyurmuştu.

GEMİLER U DÖNÜŞÜ YAPMIŞTI

Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği yoğun şekilde devam ettiği, bazı konteyner gemilerinin Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda U dönüşü yaptığı, bazılarının ise Körfez'de beklemeye geçtiği görülmüştü.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN EKONOMİK ÖNEMİ

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yüzde 20'sinin (yaklaşık 20 milyon varil) geçtiği bu stratejik geçit, özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran'ın önemli miktarda petrolünü ve Katar'ın tüm sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını, uluslararası pazarlara ulaştırıyor. Buradaki sevkiyatın önemli bölümü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine gidiyor.

