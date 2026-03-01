Rusya Devlet Başkanı Putin'in Hamaney'in öldürülmesinin ardından ilk kez açıklamada bulundu. Putin Hamaney'in öldürülmesini "İnsan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm standartlarını ihlal eden kasıtlı bir suç " olarak niteleyerek, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a başsağlığı dileklerini iletti.

ABD ve İsrail ordularının dün sabah İran’a başlattığı saldırıda başta dini lider Ali Hamaney olmak üzere kızı, damadı, torunu ve gelini de hayatını kaybetti. Ülke genelinde 40 günlük yas ilan edilirken, halk da sokaklara döküldü.

Putinden Hamaneyin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama: Ahlak ve hukuku ihlal eden kasıtlı bir suç

"AHLAK VE HUKUKUN ALAYCI BİR İHLALİ"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Hamaney’in ölümünün ardından yaptığı açıklamada, Hamaney'in hedef alınmasının "insan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm standartlarını ihlal eden kasıtlı bir suç" olduğunu belirterek, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a başsağlığı dileklerini iletti.

AFP’nin haberine göre Putin, İsrail'in düzenlediği saldırılarda Hamaney'in öldürülmesini 'ahlak ve hukukun alaycı bir ihlali' olarak nitelendirdi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

