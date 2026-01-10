Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak GS-FB derbisi nerede izlenir, yayın kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu kez Süper Kupa finalinde sahne alıyor. İki takım da sezonun ilk kupasını kazanmak için sahaya çıkarken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe nerede izlenir, hangi kanalda?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali futbolseverler tarafından şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma, ulusal yayıncı ATV üzerinden canlı olarak ekrana gelecek.

Dev derbide VAR'da Faruk Turtay'ın, AVAR'da ise Anıl Usta ve Ali Şansalan'ın görev alacak. Derbiyi ise FIFA kokartlı hakem Halit Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Süper Kupa finalinde oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç, Türkiye genelinde şifresiz olarak yayınlanacağı için geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacak karşılaşma saat 18.45’te başlayacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenirken, dördüncü hakem olarak Ozan Ergün görev yapacak.

SON 10 RESMİ MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi. Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa, biri de Türkiye Kupası olmak üzere sarı-kırmızılılar, 3'ü hükmen galibiyette sayılmak üzere 15 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

