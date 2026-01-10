Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2 golle mağlup ederek kupaya uzanan Fenerbahçe, maçın ardından art arda paylaşımlar yaparak ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğu kazanan Fenerbahçe'den art arda dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, galibiyetin sevincini taraftarıyla paylaştı.

OKAN BURUK GÖNDERMESİ

Sarı lacivertliler, sosyal medyadan paylaşım yaparak ezeli rakibine göndermede bulundu. Fenerbahçe'nin paylaşımında gülücük emojileri ile birlikte, "Futboldan 0 almışttın. Maynetmis Okan Ball" ifadeleri yer aldı.

Sarı lacivertliler daha sonra Okan Buruk'un yer aldığı bir animasyon yayımlayarak "Kimse görmeden" notunu düştü.

Haberle İlgili Daha Fazlası