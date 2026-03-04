Dünya Hürmüz’deki gelişmelere kilitlenirken, çatışma ortamında birçok sigorta şirketinin Boğaz’dan geçen tankerlere verdiği güvenceyi çekmeye başladığı ifade ediliyor. Bölgeden gelen haberlere göre; Orta Doğu’dan Çin’e 2 milyon varil taşıyan bir petrol tankerinin navlun fiyatı 423 bin dolara yükseldi. Bu rakam, cuma günkü maliyetlere göre %95 artışa işaret etti. Petrol fiyatları ise bugün 82 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki çatışmaların odak noktası haline gelen Hürmüz Boğazı’nda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

İran yönetimi, Boğaz’ı kapatmasının ardından “geçmeye çalışan” petrol tankerlerini vuracağını açıklamıştı. Buna karşılık ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin, Körfez’deki deniz ticaretine yönelik risk sigortası sağlaması talimatını verdi. Trump, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlere refakat edeceğini de söyledi

GEMİLER DEMİR ATTI

Son durumda bölgede birçok tanker, güvenlik endişeleri sebebiyle Boğaz’ın girişinde demir atarak bekleyişe geçti. Genişleyen çatışma ortamının da etkisiyle, Umman ve İran arasında yer alan ve dünyanın en önemli petrol yollarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndan gemi trafiği de fiilen durma noktasına yaklaştı.

4 MART 2026 PETROL FİYATI

Gelişmeler petrol fiyatlarında yükselişi tetikliyor. Dünkü işlemlerde 85 doları test eden ve Temmuz 2024’ten bu yana en yüksek seviyelerine tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, bugünkü işlemlerde de 82 dolara yakın görünümünü koruyor.

ŞİMDE DE NAVLUN ŞOKU

Petrol fiyatlarındaki önemli artışın yanı sıra piyasalar bir yandan da navlun şoku yaşıyor. Çatışma ortamında birçok sigorta şirketinin Hürmüz’den geçen tankerlere verdiği güvenceyi çekmeye başladığı ifade ediliyor. Bu gelişme ile Boğaz’dan geçiş yapan tanker ücretleri astronomik seviyelere ulaştı.

YÜZDE 95 ZAMLANDI

Bölgeden gelen haberlere göre; Orta Doğu’dan Çin’e 2 milyon varil petrol taşımak için kullanılan petrol tankerleri için talep edilen navlun fiyatı, bu hafta başında 423 bin dolar ile tüm zamanların zirvesine çıktı. Bu rakamın, cuma günkü taşıma maliyetlerine göre yaklaşık %95 artışa işaret ettiği belirtildi.

