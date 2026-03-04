ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaş, kültürel mirasa da zarar vermeye başladı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Tahran’daki Gülistan Sarayı, yapılan saldırılarda zarara uğradı.

Murat Öztekin - Patlamalar sebebiyle tarihî sarayın kapıları ve camları kırılıp içerisindeki eşyalar tahrip oldu. Taht-ı Mermer Salonu’nun tavan süslemelerinin de düştüğü görüldü. İran Kültür ve İslami İrşad Bakan Yardımcısı Ali Darabi ise milletlerarası kuruluşları göreve çağırdı.

SULTAN ABDÜLHAMİD’İN HEDİYELERİ DE SARAYDA

Tarihi 16. asra uzanan Gülistan Sarayı’nda Sultan II. Abdülhamid’in Kaçar hükümdarı Nasiruddin Şah’a hediye ettiği 98 metrekarelik halı ve iki konsül de yer alıyor.

