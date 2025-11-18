Altın ve gümüşte manipülasyonun sürdüğünü söyleyen İslam Memiş, düşüşlerin kalıcı olmadığını ve yıl sonuna kadar güçlü alım fırsatlarının devam edeceğini açıkladı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, finans piyasalarında Ekim ayından bu yana devam eden manipülatif fiyatlamalara dikkat çekerek yıl sonuna kadar dalgalı seyrin süreceğini söyledi. Memiş, altın, gümüş, döviz, Borsa İstanbul ve kripto paralara ilişkin öngörü ve bant aralıklarını paylaştı.

BORSA İSTANBUL

Borsa İstanbul’un 10.730 puan seviyesinde olduğunu belirten Memiş, bu hafta için iyimser olduğunu ancak “coşkulu bir yükseliş olmadığını” vurguladı. Yıl sonuna kadar 11.000 puanın üzerindeki 11.200–11.400–11.800 bandının takip edileceğini söyledi.

Dolar/TL’de yönün yukarı olduğunu ifade eden Memiş, euro/dolar paritesinde 1,1480–1,16 aralığının hâlâ “ucuz bölge” olduğunu dile getirdi. Dolar endeksinin yeniden 100 seviyesinin üzerine çıkabileceğini, bunun da paritede son bir düşüş daha getirebileceğini aktardı.

İslam Memiş altın ve gümüş için tarih verdi: Sert yükseliş bekliyorum!

ALTIN'DA HANGİ RAKAMLARDAN ALINIR?

Altın ve gümüşte manipülasyonun sürdüğünü söyleyen Memiş, ons altında 3.800–4.200 dolar aralığının yıl sonuna kadar korunacağını belirtti. Sabah saatlerinde ons altının 4.000 dolar seviyesini test ettiğine dikkat çekerek, “4.000 doların altı gelirse kademeli alıma başlanabilir” dedi.

Gram altın yatırımcılarına kademeli alım tavsiyesini yineleyen Memiş, Kasım ayında üç kez alım yaptıklarını, toplam pozisyonun yüzde 75’inin tamamlandığını söyledi. Memiş, kalan yüzde 25 için ons altının yeniden 4.000 doların altına sarkmasının beklendiğini ifade etti.

İslam Memiş altın ve gümüş için tarih verdi: Sert yükseliş bekliyorum!

"GÜMÜŞ'TE DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL"

Gümüşte de beklenen düşüşlerin gerçekleştiğini belirten Memiş, ons gümüşün 49,35 dolara kadar gerilediğini ve bunun alım fırsatı sunduğunu açıkladı. Gram gümüşte 65–70 TL bandının izlenmesi gerektiğini söyleyen Memiş, “Gümüşü ihmal etmeyin, düşüşler kalıcı değil” değerlendirmesinde bulundu.

İslam Memiş altın ve gümüş için tarih verdi: Sert yükseliş bekliyorum!

BİTCOİN'DE MANİPÜLASYON VAR!

Bitcoin tarafında da ciddi manipülasyon olduğunu belirten Memiş, fiyatın 89.200 dolara kadar geri çekildiğini hatırlattı. Bitcoin’i altın ve gümüşe göre daha ucuz bulduğunu dile getiren Memiş, “Kripto yatırımcıları kolay pes etmiyor, mallarını kaptırmıyor. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum” ifadelerini kullandı.

"2026 ALTIN VE GÜMÜŞ'TE AGRESİF YÜKSELİŞLER GÖRECEĞİZ"

2026 yılı için altın ve gümüşte sert yükseliş beklentisini yineleyen Memiş, “Elinizdeki varlıkları nakit ihtiyacınız yoksa satmayın” uyarısında bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası