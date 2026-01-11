Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Lazio’dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta sergilediği performansla Avrupa spor basınında geniş yankı uyandırdı.

Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe oyuncuları sevinç yaşadı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, galibiyetin sevincini taraftarıyla paylaştı. Tribünleri gezen futbolcular, uzun süre taraftarlarıyla birlikte tezahürat yaptı.

Sarı-lacivertli ekibin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, basın mensuplarının oylarıyla maçın oyuncusu seçildi.

AVRUPA GUENDOUZI'Yİ KONUŞUYOR!

Lazio'dan ayrıldıktan sadece üç gün sonra çıktığı bu önemli derbide kupa sevinci yaşayan 26 yaşındaki futbolcunun bu etkileyici başlangıcı; İtalyan, İngiliz ve Fransız medyasında "rüya gibi bir başlangıç" ve "çılgın bir hafta" başlıklarıyla manşetlere taşındı.

Galatasaray derbisinden sonra Avrupa basını Guendouziyi konuşuyor!

Guendouzi’nin ceza sahası dışından attığı şık gol ve takıma hızlı adaptasyonu, özellikle İtalyan basınında "Türkiye’de anında parladı" yorumlarıyla karşılandı.

İtalya (La Gazetta dello Sport & Sportsmediaset): "Guendouzi Türkiye’de anında parladı. Derbideki golü muhteşemdi." İtalyan basını, oyuncunun Lazio’dan ayrıldıktan sadece üç gün sonra ezeli rakibe karşı kupa kazanmasını "rüya başlangıç" olarak nitelendirdi.

"Guendouzi Türkiye'de anında parladı. Derbideki golü muhteşemdi." İtalyan basını, oyuncunun Lazio'dan ayrıldıktan sadece üç gün sonra ezeli rakibe karşı kupa kazanmasını olarak nitelendirdi. İngiltere (Sky Sports): Fransız orta sahanın Türkiye'deki ilk maçında tüm dikkatleri üzerine çektiğini belirterek, transfer olduğu hafta kupayı kaldırmasına vurgu yaptı.

Fransa (L'Equipe): Kendi ülkesinin basını süreci, "Lazio'ya veda, Fenerbahçe'ye rekor transfer, Galatasaray derbisinde gol: Matteo Guendouzi'nin çılgın haftası" ifadeleriyle manşetine taşıdı.

