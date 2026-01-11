Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı mağlup ederek kazandığı Turkcell Süper Kupa’nın ardından hem kupayı hem de büyük bir ödülü kasasına koydu. Sarı-lacivertliler, finalde gelen net galibiyetle şampiyonluğa uzanırken, futbolcular derbi zaferinin karşılığında milyon euroluk primle ödüllendirildi.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi karşısında aldığı net galibiyetle hem sezonun ilk kupasını kazandı hem de camiaya büyük bir sevinç yaşattı.

Final mücadelesinde Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi, ilk yarıda attığı golle takımını öne geçirdi. İkinci yarıda sahneye çıkan Jayden Oosterwolde ise skoru belirleyen golü kaydederek galibiyeti perçinledi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran

1,5 MİLYON EURO PRİM!

Karşılaşmanın ardından futbolcuları sevindiren bir gelişme daha yaşandı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, derbi öncesinde Sadettin Saran yönetiminin galibiyet primi olarak takıma 1,5 milyon euro (75 milyon TL) dağıtma kararı aldığı öğrenildi.

