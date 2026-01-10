Çikolata kavanozundan kokain çıktı! Bir şüpheli gözaltında
Mardin’in Midyat ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, çikolata kavanozuna gizlenmiş kokain ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.
- Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
- Çikolata bulunan cam kavanozda 53.88 gram kokain ele geçirildi.
- Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
- Operasyonu Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri gerçekleştirdi.
Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda içerisinde çikolata bulunan cam kavanozda 53.88 gram kokain ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucu içerisinde çikolata bulunan cam kavanozda 53.88 gram kokain ele geçirildiği, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Emniyet tarafından yapılan paylaşımda, "Gençlerimizin umutlarını karartan, toplumumuzun huzurunu bozan uyuşturucuya karşı mücadelemiz; durmadan, yılmadan ve kararlılıkla sürecektir" ifadelerine yer verildi.