Gaziantep'te iki genç, geldikleri manavın kapalı olduğunu görünce bir adet soğan alıp parasını güvenlik kamerasına göstererek tezgaha bıraktı. Gençlerin örnek davranışı takdir topladı.

Dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesinin Binevler Mahallesi’nde bulunan manava ellerinde ekmek poşetiyle gelen iki genç, manavın kapalı olduğunu gördü. İhtiyaçları olan bir adet soğanı tezgahtan aldıktan sonra soğan ve parasını iş yerinin güvenlik kamerasına gösterip parayı da tezgahın üzerine bırakıp tezgahın üzerindeki örtüyü kapatan gençler, soğanı poşete koyarak manavdan ayrıldı.

GENÇLERİN ÖRNEK DAVRANIŞI KARŞISINDA DUYGULANDI

Sabah iş yerini açan manav sahibi Murat Özdemir, soğan tezgahında 20 lirayı görünce şaşırdı. Paranın neden bırakıldığını anlamaya çalışan Özdemir, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Gece iş yerinin kapalı olduğu bir saatte manava gelen iki gencin tezgahtan bir adet soğanı aldıktan sonra 20 TL para bıraktıklarını gören Özdemir, örnek bir davranış sergileyerek aldıkları bir adet soğanın ücretini tezgahın üzerine bırakan gençlerin bu örnek ve takdir edilen davranışı karşısında duygulandı.

Manav sahibi Murat Özdemir

Gençlerin örnek bir davranış sergilediğini ifade eden belirten Özdemir, gençlere örnek ve duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

