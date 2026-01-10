TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizide Şükriye karakterine hayat veren Ulviye Karaca’nın projeye veda ettiği, oyuncunun sosyal medya paylaşımıyla netlik kazandı. Yapımın yayınlanan son bölümleriyle birlikte ayrılığın nasıl ekrana yansıyacağı merak konusu oldu. Peki, Ulviye Karaca kimdir?

Yeni sezonunun dikkat çeken yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ederken kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti. Dizide uzun süredir yer alan Şükriye karakterinin hikayesinin sona ermesi, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

TAŞACAK BU DENİZ ŞÜKRİYE DİZİYE VEDA ETTİ

Taşacak Bu Deniz dizisinde Şükriye karakterini canlandıran Ulviye Karaca, projeden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Oyuncu, karakterine “Hoşçakal Şükriye” notuyla veda ederek dizideki yolculuğunun sona erdiğini açıkladı. Karaca’nın paylaşımının ardından ayrılığın nedeni gündeme geldi. Yapım ekibinden resmi bir açıklama yapılmazken, son olarak kızı Esme'nin suçunu üstlenerek tutuklanan Şükriye karakterinin hikayesinin önümüzdeki bölümde tamamlanacağı düşünülüyor.

Taşacak Bu Deniz Şükriye diziye veda etti! Ulviye Karaca kimdir?

ULVİYE KARACA KİMDİR?

Ulviye Karaca, 1 Mart 1968 tarihinde Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Karaca, uzun yıllardır Devlet Tiyatrosu bünyesinde sahne çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda tiyatro yönetmeni ve oyun yazarı olarak da birçok projede görev aldı. Televizyon izleyicileri tarafından özellikle Gönül Dağı dizisindeki Gülsüm Öğretmen rolüyle tanınan Ulviye Karaca, son olarak Taşacak Bu Deniz dizisinde ise Şükriye karakteriyle ekrana gelmişti.

ULVİYE KARACA OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Süper Babanne - 2008

Beni Affet - 2011-2018

Gençliğim Eyvah - 2020

Gönül Dağı - 2020-2025

Taşacak Bu Deniz - 2025

Müjdemi İsterim - 2022 (film)

Zübeyde: Analar ve Oğullar - 2023 (film)

