Güney Afrika, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının siviller üzerindeki etkilerinden ve bölgedeki gerilimi artırmasından derin endişe duyduğunu açıkladı.

Güney Afrika, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırıların Orta Doğu’daki istikrarsızlığı derinleştirebileceği uyarısında bulundu. Ülkenin Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’daki askeri operasyonlarının ciddi insani sonuçlara yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonların sivil kayıplara neden olduğu, temel altyapının zarar gördüğü ve çok sayıda kişinin yerinden edildiği belirtildi. Ayrıca saldırıların Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali anlamına geldiği vurgulanarak bunun bölgedeki gerilimi daha da artırabileceği kaydedildi.

GENİŞ ALANA YAYILMA RİSKİ ARTIYOR

Orta Doğu’da son dönemde tırmanan gerilime de dikkat çekilen açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a karşı güç kullanması ile İran’ın bölge genelinde gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının çatışmanın daha geniş bir alana yayılma riskini artırdığı ifade edildi. Bu gelişmelerin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği değerlendirildi.

Güney Afrika yönetimi, söz konusu krizin askeri yollarla çözülemeyeceği yönündeki görüşünü yineledi ve tüm taraflara itidal çağrısı yapılarak alınacak tüm önlemlerin uluslararası hukuka uygun olması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan Güney Afrika’nın Orta Doğu’da sükunetin yeniden sağlanması ve adil, kalıcı ve barışçıl bir çözüme ulaşılması için Birleşmiş Milletler ile bölgesel ortaklarını desteklemeye hazır olduğu bildirildi.

