Jeopolitik risklerin arttığı dönemde altınla birlikte gümüş de yatırımcının gözdesi oldu. Sert dalgalanan piyasalarda 50 doları aşan gümüşü "yılın gizli şampiyonu" ilan eden İslam Memiş, 2026’nın da gümüşün yılı olacağını söyledi.

Jeopolitik tansiyonun yükseldiği, küresel ekonomide belirsizliğin derinleştiği bu dönemde yatırımcıların güvenli liman arayışı hız kesmiyor. 2025’te yatırımcısına yüzde 60’a yakın getiri sağlayan altının yanına son yıllarda gümüş de güçlü bir alternatif olarak eklenmiş durumda.

Altında sert iniş çıkışlar sürerken, kripto paralardaki sert kayıpları fırsata çeviren gümüş hızla yukarı tırmandı. 50 dolar seviyesini geride bırakan gri metal için Finans Analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

A Haber'e konuşan Memiş gümüşün 'gizli şampiyon olduğunu söyledi ve "Şampiyonluk gümüşte. Altın çok konuşulsa da gizli kahramanımız gümüş. Yılbaşından bu yana mesela gram altın tarafında bu 11 aylık süreçte yüzde 100 getiri gördük ama gümüşün gram fiyatı %120 bir getiri sağladı. Altını tahtından etti" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞ NASIL ALINIR?

"Vatandaş gümüşü nasıl alabilir?" sorusu üzerine İslam Memiş, şu şekilde cevap verdi:

"Aynı bankalardan altın hesabı açar gibi gümüş hesabı açabiliyorsunuz veya fiziki olarak nasıl altın alıyorsanız Kapalıçarşı piyasasında, fiziki olarak da gümüş alım satımı yapabiliyorsunuz... 10 gram, 20 gram, 100 gram, külçe gümüşler... bu şekilde var. Mesela elimde 50 gram var. Ne kadar? 70 lira olsa... 3.500 TL. Bir çeyrekten daha ucuz."

YENİ YILIN ŞAMPİYONU GÜMÜŞ

İslam Memiş, gümüşün sadece bu yılın değil, geleceğin de parlak yatırım araçlarından biri olduğunu iddia ederek, 2026 yılı için de şampiyonluk tahminini tekrarladı.

Memiş açıklamalarına "2026 yılı için de aynı soru, aynı cevap. Benim yine şampiyonum gümüş, 2026 yılında" şeklinde devam etti.

