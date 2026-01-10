Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından ABİ dizisi, yayın tarihi ve ekran günü netleşen projeler arasına girdi. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı yapım, güçlü kadrosu ve suç, adalet ve aile temalarını merkezine alan hikayesiyle yayın öncesinde izleyiciler tarafından takip edilmeye başlandı.

OGM Pictures imzası taşıyan ABİ dizisi, 2026 sezonunun en iddialı projelerinden biri olarak ekrana gelmeye hazırlanıyor. Fragmanlarıyla dikkat çeken yapım ilk bölümüne geri sayıyor. Dizinin yayın günü ve başlangıç tarihi ise resmi olarak açıklandı.

ABİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ABİ dizisinin ilk bölüm tarihi yapım ekibi tarafından duyuruldu. Buna göre dizi, 13 Ocak 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Uzun süredir hazırlıkları süren proje, yeni yılın ilk büyük yapımlarından biri olarak ekrana taşınacak.

ABİ dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Kenan İmirzalıoğlu başrolde oynuyor

ABİ DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

ABİ dizisi, 13 Ocak 2026’dan itibaren her hafta Salı akşamları yayınlanacak. Böylece dizi, hafta içi akşam kuşağında izleyici karşısına çıkacak. Salı günleri yayınlanacak olan yapım, o gün ekrana gelen diğer dizilerle reyting rekabetine girecek. Kanal ve yapım şirketi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayeyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

ABİ DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu yer alıyor. Kenan İmirzalıoğlu, dizide doktor Doğan karakterine hayat verirken Afra Saraçoğlu ise avukat Çağla rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezere, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa gibi deneyimli ve genç isimler bulunuyor.

