NOW TV’nin yeni sezon projeleri arasında yer alan Yeraltı dizisi için geri sayım başladı. Yayın tarihindeki değişiklikle birlikte dizinin ekrana geleceği gün, konusu ve güçlü oyuncu kadrosu izleyicilerin gündemine girdi.

Fragmanlarıyla dikkat çeken ve sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Yeraltı dizisinin yayın takvimi netleşmeye başladı. Murat Öztürk yönetmenliğinde, Berna Aruz’un senaryosuyla hazırlanan dizi, hem hikayesi hem de başrol kadrosuyla ekranlarda geniş bir izleyici kitlesi hedefliyor.

YERALTI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yeraltı dizisinin ilk yayın tarihi başlangıçta 12 Ocak 2026 olarak planlanmıştı. Ancak yapım şirketi ve kanalın, yayın sürecinde aksama yaşanmaması için stok bölümlerin hazır olmasını istemesi nedeniyle bu tarih değiştirildi. Son planlamaya göre dizinin NOW TV ekranlarında 26 Ocak Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşması öngörülüyor.

Pazartesi günleri yayınlanması planlanan Yeraltı, aynı gün ekrana gelen Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileriyle rakip olacak. Yayın tarihine kadar resmi bir değişiklik olmazsa dizi 26 Ocak itibarıyla haftalık yayın akışındaki yerini alacak.

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yeraltı, intikam, aşk ve suç dünyasının iç içe geçtiği sert bir dram hikayesini merkezine alıyor. Haydar Ali, ailesinin katilini öldürerek intikamını aldıktan sonra cezaevine girer ve burada kendini Türkiye’nin en karanlık yeraltı yapılanmalarından birinin içinde bulur. Üç yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda ise onu çok daha zorlu bir yüzleşme bekler. Haydar Ali’nin geçmişte sevdiği kadın artık en yakınındaki adamın eşidir.

YERALTI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yeraltı dizisinin başrolünde Deniz Can Aktaş yer alırken ona Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Sümeyye Aydoğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Sevinç, Emir Benderlioğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi, Ekin Aksoy ve Nilay Erdönmez gibi isimler bulunuyor.

