NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisine dahil olan Sezin Akbaşoğulları'nın oynadığı Defne, hikayedeki rolü ve geçmişiyle dikkat çekiyor. Sezin Akbaşoğulları'nın kariyeri ve oynadığı diziler izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam eden Kıskanmak dizisine Defne karakteri dahil oldu. Diziye Başsavcı Defne rolüyle katılan Sezin Akbaşoğlulları'nın hem hikayedeki konumu hem de geçmişte yer aldığı yapımlarla merak konusu oldu.

KISKANMAK DİZİSİ DEFNE KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kıskanmak dizisinde Başsavcı Defne karakteri, dizide Başsavcı Defne rolüyle ekibe dahil olacak ve Bülent İnal’ın hayat verdiği Savcı Cihan’ın eski eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Kıskanmak Dizisi Defne kim? Sezin Akbaşoğulları oynadığı diziler ve kariyeri

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir’de doğdu. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, tiyatro kökenli kariyerini televizyon, sinema ve dijital projelerle genişletti.

Oyunculuk hayatına 2000’li yılların başında başlayan Akbaşoğulları, özellikle dramatik rollerdeki performansıyla dikkat çekti. Kariyeri boyunca hem başrol hem de güçlü yardımcı karakterlerde yer aldı. Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile ilk kez televizyon ekranlarına çıktı. Kavşak adlı sinema filmindeki rolüyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı.

Kıskanmak Dizisi Defne kim? Sezin Akbaşoğulları oynadığı diziler ve kariyeri

SEZİN AKBAŞOĞLULLARI OYNADIĞI DİZİLER

Televizyon Dizileri

Bizim Evin Halleri - 2000-2003

Eylül - 2005

Beyaz Gelincik - 2005-2007

Sır Gibi - 2007

Derdest - 2008

Ah Kalbim - 2009

Küstüm Çiçeği - 2010-2011

Sen de Gitme - 2011-2012

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2012-2013

Ah Neriman - 2014

Racon: Ailem İçin - 2015

Hatırla Gönül - 2015

Cesur ve Güzel - 2016-2017

Ufak Tefek Cinayetler - 2017

Babamın Günahları - 2018

Ağlama Anne - 2018

Kırmızı Oda - 2020

Uyanış: Büyük Selçuklu - 2021

Üç Kuruş - 2022

Tarihin Efsaneleri - 2022

O Kız - 2022-2023

Tetikçinin Oğlu - 2023

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - 2023-2025

Kıskanmak - 2026-

İnternet / Dijital Diziler

Fi - 2017

10 Bin Adım - 2021

Magarsus - 2025

Bir İhtimal Daha Var - 2025

Aşkı Hatırla - 2025

İLGİLİ HABERLER HABERLER Kıskanmak Enver kim? İştar Gökseven oynadığı diziler ve kariyeri

Haberle İlgili Daha Fazlası