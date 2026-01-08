Kıskanmak Dizisi Defne kim? Sezin Akbaşoğulları oynadığı diziler ve kariyeri
NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisine dahil olan Sezin Akbaşoğulları'nın oynadığı Defne, hikayedeki rolü ve geçmişiyle dikkat çekiyor. Sezin Akbaşoğulları'nın kariyeri ve oynadığı diziler izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam eden Kıskanmak dizisine Defne karakteri dahil oldu. Diziye Başsavcı Defne rolüyle katılan Sezin Akbaşoğlulları'nın hem hikayedeki konumu hem de geçmişte yer aldığı yapımlarla merak konusu oldu.
KISKANMAK DİZİSİ DEFNE KİM?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kıskanmak dizisinde Başsavcı Defne karakteri, dizide Başsavcı Defne rolüyle ekibe dahil olacak ve Bülent İnal’ın hayat verdiği Savcı Cihan’ın eski eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.
SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?
Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir’de doğdu. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, tiyatro kökenli kariyerini televizyon, sinema ve dijital projelerle genişletti.
Oyunculuk hayatına 2000’li yılların başında başlayan Akbaşoğulları, özellikle dramatik rollerdeki performansıyla dikkat çekti. Kariyeri boyunca hem başrol hem de güçlü yardımcı karakterlerde yer aldı. Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile ilk kez televizyon ekranlarına çıktı. Kavşak adlı sinema filmindeki rolüyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı.
SEZİN AKBAŞOĞLULLARI OYNADIĞI DİZİLER
Televizyon Dizileri
Bizim Evin Halleri - 2000-2003
Eylül - 2005
Beyaz Gelincik - 2005-2007
Sır Gibi - 2007
Derdest - 2008
Ah Kalbim - 2009
Küstüm Çiçeği - 2010-2011
Sen de Gitme - 2011-2012
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2012-2013
Ah Neriman - 2014
Racon: Ailem İçin - 2015
Hatırla Gönül - 2015
Cesur ve Güzel - 2016-2017
Ufak Tefek Cinayetler - 2017
Babamın Günahları - 2018
Ağlama Anne - 2018
Kırmızı Oda - 2020
Uyanış: Büyük Selçuklu - 2021
Üç Kuruş - 2022
Tarihin Efsaneleri - 2022
O Kız - 2022-2023
Tetikçinin Oğlu - 2023
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - 2023-2025
Kıskanmak - 2026-
İnternet / Dijital Diziler
Fi - 2017
10 Bin Adım - 2021
Magarsus - 2025
Bir İhtimal Daha Var - 2025
Aşkı Hatırla - 2025