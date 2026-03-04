Geyve ve Pamukova ilçelerindeki hayvan barınaklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından sorumlular hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde bulunan belediyeye ait hayvan barınaklarından paylaşılan görüntüler üzerine Sakarya Valiliği düğmeye bastı. Sosyal medya mecralarında yer alan ve hayvanların barınma şartları ile görevlilerin müdahale yöntemlerine ilişkin iddiaları içeren paylaşımların ardından ilgili birimler denetimler için sahaya indi.

SORUMLULAR HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan ilk incelemeler sonrasında Sakarya Valiliği, gerekli kişi ve görevliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı ve sürecin titizlik ile incelendiğini duyurdu.

SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medya hesaplarında, Geyve ve Pamukova ilçelerimizde bulunan hayvan barınaklarında paylaşılan görüntülere ilişkin olarak Valiliğimize ulaşan paylaşımlar üzerine, Valiliğimiz tarafından yetkili birimlerimiz ivedilikle görevlendirilmiş ve denetim ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Söz konusu barınaklarda yapılan inceleme ve denetimlerde; hayvanların bakım, beslenme ve barınma şartları ile tesislerin genel durumu yerinde değerlendirilmiş, iddialara konu hususlar detaylı şekilde araştırılmıştır. Yapılan ilk tespitler doğrultusunda sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen kişi ve görevliler hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmış olup, sürece ilişkin inceleme titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir"

