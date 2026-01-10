Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’deki son gelişmeleri ele aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Suriye’de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki ülkenin savunma bakanlarının gün içinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, görüşmenin içeriğinde Suriye’deki güncel durumun değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, görüşmenin detaylarına ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı.

