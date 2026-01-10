ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam’da Suriye yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından Washington’un, Başkan Ahmed Şara liderliğindeki hükümete “geçiş süreci, istikrar ve yeniden inşa” vurgusuyla destek verdiğini açıkladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bugün Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani ile Şam'da bir araya geldi.

ABD Büyükelçisi Barrack Şam’da: Şara yönetimine açık destek

Büyükelçi Barrack, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu süreci, yeni bir Suriye için tüm toplulukların saygı ve haysiyetle muamele gördüğü, yönetim ve güvenlik kurumlarında anlamlı biçimde yer aldığı birleşik bir ulus açısından çok önemli bir fırsat olarak değerlendirdiğini; Suriye’ye ilerleme şansı tanımak amacıyla yaptırımların kaldırılmasını kabul ettiğini belirtti.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunanan Barrack, "Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, Suriye'nin tarihi geçiş sürecini memnuniyetle karşılıyor ve ülkeyi istikrara kavuşturmak, ulusal kurumları yeniden inşa etmek ve tüm Suriyelilerin barış, güvenlik ve refah özlemlerini karşılamak için çalışan Başkan Ahmed Şara önderliğindeki Suriye hükümetine desteğini sunuyor." dedi.

