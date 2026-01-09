Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi'ne operasyon başlattı.

Halep'te terör örgütü YPG'nin tüm çağrılara reddederek silahlarını bırakmaması ve bölgeyi terk etmemesi üzerine Suriye ordusu harekete geçti.

Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi'nde anlaşma girişimlerinin başarısız olmasının ardından terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı.

YPG'YE SÜRE TANINMIŞTI

Ateşkese uyulmaması ve silahlı direnişin sürmesi üzerine Suriye ordusu, YPG unsurlarına mahalleleri boşaltmaları için yeni bir tahliye süresi vermişti.

YPG’ye yönelik yeni bir operasyon hazırlığı kapsamında Şeyh Maksud Mahallesi için 16.00–18.00 saatleri arasında yeni bir tahliye süresi tanındı.

Gün Suriye ordusundan yapılan açıklamada bu saatler arasında YPG unsurlarının mahalleyi terk etmemesi halinde, Suriye ordusunun operasyonlarını yeniden başlatacağı bildirildi.

ŞEYH MAKSUD'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

YPG terör örgütü işgalindeki Şeyh Maksud, tahliye için verilen sürenin dolmasının ardından kapalı askeri bölge ilan edildi.

Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı, 18:30’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı, Şeyh Maksud’daki sivilleri PKK/SDG terör örgütü mevzilerine yaklaşmamaya, ayrıca pencerelerinden uzak durmaya ve binaların alt katlarına inmeye çağırdı.

10 BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN OLDU

Bugüne kadar 142 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği aktarıldı. Halep’te krizin devam ettiği ve gecenin son derece kritik geçeceği kaydedildi.

