İstanbul-İzmir Otoyolu üzerine düşen F-16’nın pilotu son anda paraşütle atladı, ancak uçağın yere çok yakın irtifada olması sebebiyle şehit oldu.

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait bir F-16 savaş uçağı, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradı, bir asker şehit oldu.

9. Ana Jet Üssünden dün saat 00.50 sıralarında kalkış yapan F-16 ile altı dakika sonra irtibat kesildi. Uçağın radar iz bilgisinin kaybolması üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan incelemelerde F-16 uçağının Balıkesir’in merkez ilçesi Karesi’ye bağlı Naifli köyü yakınlarında İstanbul-İzmir Otoyolu üzerine düştüğü tespit edildi. Kazada, Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

SON ANA KADAR ATLAMADI

Edinilen bilgilere göre şehit pilotun, son ana kadar uçağı terk etmediği, kurtaramayacağını anlayınca düşüş anında paraşütle atladığı belirlendi. Ancak uçağın yere çok yakın irtifada olması sebebiyle paraşütün açılmasına rağmen mesafenin yetersiz kaldığı ve pilotun şehit olduğu öğrenildi.

Şehit Pilot Binbaşı için 9. Ana Jet Üssünde dün sabah saatlerinde tören düzenlendi. Öz geçmişinin okunması ve Balıkesir Müftüsü Hasan Hayri Yaşar’ın dua etmesinin ardından Bolat’ın naaşı, silah arkadaşlarının omzunda uçağa taşınarak memleketi İzmir’e uğurlandı. Şehidin naaşı, Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreni sonrası Kadifekale Hava Şehitliği’nde toprağa verildi.

Şehit Pilot Binbaşı için 9. Ana Jet Üssünde dün sabah saatlerinde tören düzenlendi.

ŞİMŞEK SANDILAR

Otoyolda ilerleyen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, uçağın büyük bir gürültünün ardından patlamayla yere çakıldığı görüldü. Patlama anına şahitlik eden vatandaşlardan birinin, “Şimşek mi çaktı? Bir şey düştü buraya” ifadelerini kullandığı duyuldu.

Uçağın düşüşüyle birlikte çevrenin aydınlandığı ve büyük bir alev topunun oluştuğu görüntülere yansıdı. Kazaya şahit olan tır şoförü Mehmet Ebinç, “Ben karşı tepedeydim. Bir anda bir alev topu koptu. Başta iki tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bütün taşlar önüme düştü” dedi.

Ekiplerin uçak enkazını kaldırmasının ardından İstanbul-İzmir Otoyolu trafiğe açıldı.

“İSTİKBALİMİZ İÇİN BURADAYIZ”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2020 yılında yayınladığı yeni yıl mesajında şehit Bolat’ın da yer aldığı ortaya çıktı. Bolat videoda, “Göklerdeki istikbalimiz için buradayız” derken görülüyor. Şehit Binbaşı’nın yakınları “Asker olmak çocukluk hayaliydi. Askeriyenin oradaki çeşmeden su içtiğinde ‘Askerlerin suyundan içtim’ diye çocuksu bir sevinç yaşardı” diyerek üzüntülerini dile getirdi.





Haberle İlgili Daha Fazlası