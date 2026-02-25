Erzurum'un Aziziye Palandöken Yakutiye ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Erzurum Valiliği, etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, yollardaki don ve buzlanma riski nedeniyle; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Eğitime kar engeli! Erzurumda okullar tatil edildi

VALİ BARUŞ DUYURDU

Erzurum Valisi Aydın Baruş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, yollardaki don ve buzlanma riski nedeniyle; 26.02.2026 Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar Kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU.

Akşam saatlerinde havanın soğumasıyla aniden bastıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücü ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Kentteki tarihi Erzurum Kalesi, Çifte Minareli ile Yakutiye Medresesi, Lala Paşa Camisi ve Tepsi Minareli Saat Kulesi çevresi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Kar, çocuklar için ise eğlenceye dönüştü.

