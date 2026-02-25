Meksika’da kartel operasyonları sonrası patlayan şiddet dalgası sürerken, ülkede mahsur kalan gazeteci Cüneyt Özdemir yurda dönüşünü duyurdu. Özdemir, süreçte hem destek mesajları aldığını hem de sosyal medyada hedef gösterildiğini belirterek yaşadıklarına sert tepki gösterdi.

Meksika’da kartel operasyonlarının ardından patlak veren şiddet olayları, ülkede adeta hayatı durma noktasına getirdi.

Jalisco eyaletinde CJNG elebaşı “El Mencho”nun öldürülmesiyle başlayan süreçte, çok sayıda eyalette yol kapatmalar, kundaklamalar ve silahlı saldırılar yaşandı. Çatışmalarda aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu onlarca kişi hayatını kaybetti.

Meksika cehenneminden kurtuldu ama şoku atlamadı! Cüneyt Özdemir: Kötülüğün nirvanası...

"MEKSİKA'DAN ÇIKIYORUZ"

Yaşanan kaos sırasında ülkede bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir de bir süre Meksika’da mahsur kaldı. Özdemir, yurda dönüş sürecini sosyal medya hesabından duyurdu.

Özdemir paylaşımında, “Meksika’dan çıkıyoruz… Bu süreç içinde arayan, soran, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederiz. Yüzlerce olumlu mesaj aldık… Yalnız olmadığımızı bir kez daha hissettirdiniz” ifadelerini kullandı.

"GÖRDÜĞÜM KÖTÜLÜĞÜN NİRVANASI"

Yaşadıkları süreçte Meksika kartelleri hakkında önemli gözlemler edindiğini de belirten Özdemir, kendilerine destek olanlar kadar sosyal medyada hedef gösterildiklerini söyledi.

Özdemir, özellikle İrlanda’da yaşadığını belirttiği bir kişinin İspanyolca paylaşımlarla kendilerini Meksika kartellerine hedef gösterdiğini öne sürerek, “Bu benim bugüne kadar gördüğüm sosyal medya kötücüllüğünün nirvanasıydı. Ne seni unutacağız ne de sana bunu unutturacağız” sözleriyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

