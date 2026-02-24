Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardından sağ kolu El Tuli’nin de öldürüldüğü bildirildi. Öte yandan ülkede çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 55 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’nın en büyük uyuşturucu baronu El Mencho’nun öldürülmesinin ardından ülke adeta ateşe verildi. Kartel üyeleri 20 eyalette yolları kapattı, bazı bölgelerde ulaşımı engellemek için yolları kazmaya başladı. Çok sayıda araç ve iş yeri ateşe verildi. Ülkede çıkan şiddet olaylarında, 25'i güvenlik görevlisi 55 kişi hayatını kaybetti. 30 kartel üyesinin ise öldürüldüğü kaydedildi.

SAĞ KOLU DA ÖLDÜRÜLDÜ

France24’ün haberine göre, Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo, El Mencho’nun sağ kolu olan El Tuli lakaplı Hugo H.’nin de Pazar günü öldürüldüğünü ve Jalisco'daki El Grullo kasabasında cesedinin bulunduğunu aktardı. Trejo, El Tuli’nin üzerinden bir saldırı tüfeği, bir tabanca ve yaklaşık 1,4 milyon dolar para bulunduğunu söyledi.

SEVGİLİSİ ELE VERMİŞ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ABD’nin Meksika'daki kartellere yönelik operasyonlara istihbarat desteği sağladığını doğrulamıştı. Bakan Trejo, dün düzenlediği basın toplantısında öldürülen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın saklandığı yere sevgilisini takip ederek ulaştıklarını aktarmıştı.

NE OLMUŞTU?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında, dün Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu. Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

