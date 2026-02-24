Arnavutköy’de elleri ve ayakları bantlanmış halde ölü bulunan Çinli iş adamı Yong Wang'ın cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İlk rapora göre Wang’ın diri diri gömüldüğü, ölüm nedeninin boğulma olabileceği değerlendiriliyor. Wang’ı kaçıran şüphelilerin planı uygulamak için daha önce de İstanbul’a geldiği, GPS kayıtlarında olaydan yaklaşık 1 ay önce cesedin bulunduğu alanda bekleme yaptıkları ortaya çıktı. İşte cinayetteki yeni detaylar…

Kayıp olarak aranan Çinli iş adamı Yong Wang'ın cesedi, Arnavutköy'de elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde, toprağa dik olarak gömülü bulunmuştu. Çinli iş adamının 4 şüpheli tarafından araçla kaçırıldığı, kafasına sert bir cisimle vurulduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

İLK TESPİT: ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA

Korkunç cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; ön raporda boğulmaya bağlı ölümün gerçekleştiği, şüphelilerin daha önce de İstanbul'a geldiği ama eylemi gerçekleştiremeden döndüğü belirtildi.

1 AY ÖNCE GELİP DÖNMÜŞLER

Çinli iş adamını kaçıran aracın plakasını, Çinli şüpheli ve yanındakileri tespit eden ekipler şüphelilerin Arnavutköy'de kaldıkları adresi belirledi. Şüphelilerin 16 Ocak 2026 günü Çinin Şangay şehrinden İstanbul'a geldikleri ve 21 Ocak 2026 günü Pekin'e uçtukları tespit edildi.

DİRİ DİRİ Mİ GÖMÜLDÜ?

Çinli iş adamının cesedinin üzerinde yapılan ilk ön incelemede Wang’ın sağ olarak gömülmüş olabileceği değerlendirildi.

18 OCAK'TA AYNI MEVKİ

Şüphelilerin kullandığı aracın GPS kayıtlarında 18 Ocak gün aracın Arnavutköy Baklalı köyü mevkiinde 50 dakika bekleme yaptığı, 20 Ocak'ta da aynı alanda 17 dakika bekleme yaptığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Çinli Yong Wang'ın avukatı, 24 Ocak'ta kayıp başvurusunda bulundu. Avukat, Wang'ın Çin'den kadın misafiri geldiğini, birlikte onu aldıklarını ve otele götürdüklerini, kendisinin ayrıldığını, onların birlikte yemeğe gittiğini ve ondan sonra da haber alamadığını, bunun üzerine birlikte yemeye gittiği kadına mesaj attığını, bu kişinin de "Wang beni taciz etti bıraktım nerede olduğunu bilmiyorum" dediğini beyan etti.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Çinli Yong Wang'ın (38) cesedi, Arnavutköy'de toprağa gömülü halde bulundu. Ekipler yaptıkları incelemede, Wang'ın kafasına sert bir cisimle vurulduktan sonra öldürülüp, toprağa dik bir şekilde gömüldüğünü belirledi.

İkilinin yemek yediği restoran ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, restorandan çıktıklarında otomobilin yanına gelen araçtan inen 4 kişi tarafından Wang'ın zorla araca bindirildiğini, bu sırada kız arkadaşının hiçbir şeye karışmadığını tespit etti. Cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüphelinin 16 Ocak'ta ülkeye giriş yaptıkları, 21 Ocak'ta ise Pekin'e gitmek üzere hava yoluyla çıkış yaptıkları anlaşıldı.

TUZAK KURMUŞLAR

Wang’ın kız arkadaşı Shuyang Lio'nun ise 19 Ocak'ta ülkeye geldiği, Wang ile buluştuktan sonra 20 Ocak'ta ülkeden ayrıldığı bilgisine ulaşıldı. Kadının, diğer şüphelilerle koordineli olarak Wang'ı tuzağa çekmek için yurt dışından geldiğini değerlendiren ekipler, cesedin bulunduğu bölgede yaptıkları incelemede ise çamurlu 2 kazma ile 2 kürek buldu.

KRİPTO HESAPLARINDA PARA ÇIKIŞI VAR

Ekipler, maktulün kripto cüzdanı ile telefonunun çalındığını ve kripto hesabından da para çıkışı olduğunu belirledi. Wang'a ilişkin kayıp başvurusunun ise cinayet olayından sonra yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Shuyang Liu ve diğer şüpheliler Chao Wien, Zhuangyoun Wang, Zhen Qın, Chadong Wang hakkında Interpol üzerinden uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarıldı.

