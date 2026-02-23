İstanbul'da kayıp olarak aranan Çin uyruklu iş adamı 38 yaşındaki Yong Wang, ağzı, eli ve bacakları bağlı şekilde Arnavutköy'de bir tarlada toprağa gömülü halde ölü bulundu. Olayın faili olan 10 şüpheli, Interpol tarafından çıkarılan arama kararıyla Çin'de yakalandı.

24 Ocak 2026 tarihinde 38 yaşındaki Çin vatandaşı Yong Wang'ın avukatı tarafından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Wang'ın kullandığı aracın GPS sinyalleri incelendi.

BAĞLANMIŞ HALDE TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Aracın en son İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Baklalı Mahallesi'nde bulunan bir tarlada görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, tarlada yapılan detaylı incelemede Yong Wang'ın cesedini el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömülü halde buldu.

ŞÜPHELİLER ÇİN'DE YAKALANDI

Yürütülen soruşturmada iş adamının parasını gasbetmek amacıyla öldürüldüğü değerlendiriliyor. Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla geniş çaplı tahkikat başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak belirlenen 1'i kadın 9'u erkek toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldığı, şüphelilerin Çin'de yakalandığı öğrenildi.

OLAY YERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, iş adamının bulunduğu arazi havadan görüntülendi. Görüntülerde tarla ortasındaki kazı izleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmalar yer aldı. İnterpolun ilgilendiği dosya kapsamında olayın faili olduğu tespit edilen 9'u erkek 1'i kadın olmak üzere toplamda 10 kişi Çin Hükümeti tarafından yakalandı.

