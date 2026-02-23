Londra’da yaşayan 45 yaşındaki keman sanatçısı Maya Meron’un hayatı, Kuzey Londra’daki bir pilates stüdyosunda geçirdiği kazayla tamamen değişti. Stüdyonun sahibi tarafından tasarlanan alette egzersiz yaparken destek çubuğunun kırılmasıyla öne doğru savrulan Meron, ciddi karın yaralanmaları ve kalıcı sinir hasarı yaşadı. Kaza sonrası stüdyo yönetimi makinenin arızalı olduğu iddiasını reddedince, üç çocuk annesi Meron tazminat davası için kanıt toplamak üzere gizlice harekete geçti. Sahte isimlerle Londra’daki farklı şubelerde derslere katılarak güvenlik açıklarını belgeleyen Meron, uzun süren hukuk mücadelesinin ardından davayı kazandı ve büyük miktarda tazminat aldı.

Londra’da yaşayan 45 yaşındaki keman sanatçısı Maya Meron'un hayatı Hampstead semtindeki Heartcore adlı pilates stüdyosunda pilates stüdyosunda geçirdiği kazanın ardından adeta kabusa döndü. Üç çocuk annesi Meron, stüdyonun kurucusu Jess Schuring tarafından tasarlandığı belirtilen alette egzersiz yaparken destek çubuğunun kırıldığını ve büyük bir kuvvetle öne doğru savrulduğunu söyledi.

"İLERİ FIRLADIM"

Olay anında makinenin kilitlenmesi gerektiğini ancak kilitlenmediğini söyleyen Meron, "Kilit kırılınca ileri fırladım. Karnıma sert bir yumruk yemiş gibi hissettim ve dirseğimin kırıldığını o sesle anladım" dedi.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan talihsiz kadının sol dirseğinde kırık olduğu, ciddi karın yaralanmaları ve kalıcı sinir hasarı aldığı belirlendi. “Doktorlar başta yaralarımı anlayamadı. Bana umudumu kaybetmemem söylendi ama ben savaşmayı seçtim” diyen Meron’un bugüne kadar 400’den fazla doktor randevusuna gittiği, dirsek ve karın bölgesinden rekonstrüktif ameliyatlar geçirdiği öğrenildi.

Pilates aleti hayatını karartmıştı! Sahte isimlerle stüdyoya sızdı, rekor tazminat aldı

SAHTE İSİMLERLE FARKLI ŞUBELERE GİTTİ

Dailymail'in haberine göre, kaza sonrası stüdyo yönetiminin sorumluluğu reddettiğini ve makinenin arızalı olduğu iddiasını kabul etmediğini belirten Meron, bunun üzerine tazminat davasına kanıt toplamak için gizlice harekete geçti. Sahte isimlerle Londra’daki şubelerde derslere katıldığını, personelden makinelerin kullanımına dair bilgi isterken araştırma yaptığını anlatan müzisyen, ziyaretleri sırasında fotoğraflar ve kayıtlar aldığını, yaklaşık 50 makinede güvenlik riski oluşturabilecek kusurlar tespit ettiğini öne sürdü.

Yedi yıl süren hukuk mücadelesinin ardından davanın sigorta şirketleri aracılığıyla gizli bir anlaşmayla sonuçlandığını söyleyen kadın, önemli miktarda tazminat aldığını açıkladı. Heartcore’un hukuk sözcüsü ise davanın ticari bir temelde çözüldüğünü, stüdyonun üyelerinin güvenliği için ekipmanlarını sektör standartlarına uygun şekilde gözden geçirmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Kariyerini kaybetmenin acısını hâlâ yaşadığını söyleyen Meron, “Bir daha orkestrada çalamayacağım ama umarım bir gün çocuklarımla keman çalabilirim” sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

