İngiltere’nin Lancashire bölgesinde yaşayan 17 aylık Lettie, hiçbir belirti göstermeden geçirdiği Covid-19’un ardından virüsün tetiklediği nadir bir nörolojik hastalığa yakalandı. Bir sabah kahvaltı yapmak istememesiyle ailesini endişelendiren minik bebeğin durumu kısa sürede ağırlaştı. Hastanede yapılan tetkiklerde acı gerçek ortaya çıkarken, doktorlar hayatta kalma ihtimalini yüzde 50 olarak değerlendirdi. Yoğun bakım sürecini atlatan Lettie, yaşanan beyin hasarı nedeniyle felç kaldı.

Lancashire’ın Fleetwood kentinde yaşayan 17 aylık Lettie’nin hayatı, normal başlayan bir sabahın ardından kabusa döndü. Ailesinin anlattığına göre, o güne kadar sağlıklı olan küçük kızları, o gün kahvaltı yapmak istemedi. Aradan kısa zaman geçtikten sonra kusmaya başlayan bebeğin giderek rengi soldu, nefes alırken zorlandı ve baygınlık geçirdi.

Belirti vermeyen virüs felç bıraktı! 17 aylık bebek dakikalar içinde taşa döndü

İhbar üzerine eve sevk edilen sağlık ekipleri, bebeği hastaneye kaldırdı. Küçük Lettie'nin ilk önce havale geçirdiği düşünülse de hastanede yapılan detaylı tetkiklerde, 17 aylık bebeğin hiçbir belirti göstermeden Covid-19 geçirdiği ortaya çıktı. Doktorlar, bu enfeksiyonun akut nekrotizan ensefalopatiyi (ANE) adı verilen nadir bir beyin hastalığını tetiklediğini açıkladı. Uzmanlar, hasarın doğrudan covidden değil, bağışıklık sisteminin virüse aşırı tepki vermesinden kaynaklandığını belirtti.

ANE; grip ve Covid-19 gibi viral enfeksiyonların ardından görülebilen, nadir fakat ağır seyreden bir beyin hastalığı olarak biliniyor. Hastalık, bağışıklık sisteminin aşırı tepki vererek beyin dokusuna zarar vermesiyle hızlı nörolojik gerilemeye yol açıyor. Olay anında gelişen komplikasyonlar sebebiyle minik Lettie'nin beyin sapında ve beyinciğinde hasar oluştuğu ve hayatta kalma şansının yüzde 50 olduğu bildirildi.

"KÜÇÜK BEDENİ TAŞA DÖNMÜŞTÜ"

Bebeğin babası yaşadığı zor anları şu ifadelerle anlattı:

"Bir anda Lettie kaskatı kesildi. Küçük bedeni adeta taşa dönmüştü. Uyanıktı, ağlıyordu ama donup kalmıştı.”

Solunum cihazına bağlanan Lettie’ye yoğun ilaç tedavisi ve steroid uygulandı. Talihsiz bebek 100 günden fazla hastanede yattı. Kasım ayında ise evde bakım sürecine geçti. Ancak beyin hasarı nedeniyle hareket, kas kontrolü, konuşma ve yutma yetilerinde ciddi kayıplar oluştu.

Şu anda yatağa bağımlı olan Lettie, özel bir tekerlekli sandalye yardımıyla hareket ettirilebiliyor. Buna rağmen ailesi küçük ilerlemeleri umutla karşılıyor. Tek eliyle nesneleri tutabilmesi, zaman zaman başını kaldırabilmesi ve “anne” ile “baba” diyebilmesi aile için büyük bir mutluluk kaynağı.

Aile, bu nadir hastalığın ne kadar ani ve yıkıcı olabileceğini anlatarak ebeveynleri dikkatli olmaya çağırıyor.

