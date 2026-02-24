İskoçya'nın Dumfries bölgesinde yaşayan 62 yaşındaki Margot Blair, 2022 yılında ağzında çıkan yaraları tam 3 yıl boyunca önemsemedi. 2025 yılında bir sabah uyandığında dili şişen kadın, diş hekimine başvurdu. Hastanede yapılan detaylı tetkiklerde dil kanseri teşhisi konulan Blair, "Kimse kanser teşhisi almak istemez, hele ağız içinde böyle bir teşhis hiç kolay değil” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

İskoçya'nın Dumfries bölgesinde yaşayan 62 yaşındaki Margot Blair, 2022 yılında ağzında birdenbire ortaya çıkan ağız yaralarını başlangıçta önemsemedi. Şikayetleri giderek artan kadın, yine de durumdan şüphelenmediğini belirterek, "Yalnızca ağız ülserlerimin normalden fazla olduğunu düşündüm” dedi.

Aradan 3 yıl geçmesine rağmen ağzındaki yaralarla yaşamaya devam eden kadının şikayetleri, 2025 yılının Mayıs ayında dayanılmaz hale geldi. Ağzında yeni yaralar çıkan Blair'in dili şişti ve şiddetli ağrı çenesinden yanaklarına, hatta başına kadar yayıldı.

'Dilinin ağzına göre çok büyük olduğunu' fark eden kadın, nihayet bir diş hekimine başvurdu. Dişçide ve ardından hastanede yapılan detaylı tetkiklerde Blair’e, dil kanserinin bir türü olan skuamöz hücreli karsinom teşhisi konuldu. Teşhisi duyduğu an şoka girdiğini söyleyen kadın, "Kimse kanser teşhisi almak istemez, hele ağız içinde böyle bir teşhis hiç kolay değil” sözleriyle o anı anlattı.

Ağzındaki yaraları yıllarca görmezden geldi, dili şişince öğrendi: Acı gerçek hastanede ortaya çıktı

ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Blair, daha sonra farklı hastanelerde de biyopsi ve çeşitli testlerden geçti. Sonuçlar kanserin yayıldığını gösterdi. Bunun üzerine zaman kaybedilmeden ameliyata alınan kadın, iki kez dil operasyonu geçirdi, boynundaki kanserli lenf düğümleri alındı.

Ağzındaki yaraları yıllarca görmezden geldi, dili şişince öğrendi: Acı gerçek hastanede ortaya çıktı

"DONURMA SANKİ TEREYAĞI GİBİ"

Tedavi sürecinin ardından konuşma güçlüğü yaşayan kadının tat alma hissi de tamamen değişti.

“Bazı insanlar konuşma tarzım nedeniyle sağır olduğumu düşünüyor ama konuşuyorum” diyen Blair, tat alma duyusundaki değişimi ise şöyle anlattı: “Tatlı hiçbir şey yiyemiyorum. Çikolata iğrenç geliyor. Dondurma sanki tereyağı gibi. Her şey tuzlu gibi.”

Ağzındaki yaraları yıllarca görmezden geldi, dili şişince öğrendi: Acı gerçek hastanede ortaya çıktı

Ameliyatın ardından radyoterapi tedavisi gören kadın, günden güne iyileşiyor. Dailymail'e açıklamalarda bulunan Blair, “Ağzımın durumu yüzde 70 iyileşti. Tat alma duyum ise yüzde 50 seviyesinde ama tatlı tadının ne zaman geri döneceğini bilmiyorum” dedi.

Yaşadıklarından sonra ağız kanseri konusunda farkındalık oluşturmak istediğini söyleyen Blair, özellikle uzun süren ağız yaralarına dikkat çekerek şu ifadelerde bulundu:

“Hayatınız boyunca zaman zaman ülser çıkar ve bu yüzden önemsemezsiniz. Ben de dil ya da ağız kanserini hiç duymamıştım. İki haftadan uzun sürmesinin bir sorun olabileceğini bilmiyordum.”

Uzmanlar, iki haftadan uzun süren inatçı ağız yaralarının ve ağız içindeki olağandışı değişimlerin mutlaka bir diş hekimi ya da doktora gösterilmesi gerektiğini vurguluyor. Düzenli diş kontrollerinin ise erken teşhis açısından hayati önem taşıdığı belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası