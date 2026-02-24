MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen operasyonda, örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasındaki kritik isim olan Bedrettin Günebakmaz yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada önemli bir operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bedrettin Günebakmaz

Örgüte yönelik yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranması olan ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Terör Arananlar Listesinde 'sarı kategoride' yer alan Bedrettin Günebakmaz’ın İstanbul’da saklandığı bilgisine ulaşıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında sözde "müdür" konumunda bulunan Günebakmaz hakkında yapılan teknik, fiziki takibin sonunda kripto haberleşme uygulaması Bylock kullanan, Bank Asya’da hesap artışı ile örgütün yurt dışı yapılanmasında kaydı olduğu belirlenen ve hakkında Gölcük’te askerlerle ilgilenen kimya öğretmeni olduğu şeklinde beyanlar bulunan Günebakmaz, Üsküdar'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

FETÖ’nün kritik ismine operasyon! Bedrettin Günebakmaz yakalandı

KENDİNİ ŞAPKALARLA KAMUFLE ETMİŞ

Adres içerisinde yapılan arama ve incelemelerde ise şüphelinin kendini farklı biri olarak tanıtarak kira kontratı yaptığı, elektrik, su, doğal gaz abonelikleri başkaları adına açtırdığı ortaya çıkarılırken dışarı çıkması gerektiğinde kendini gizlemek ve kameralara yakalanmamak için çok sayıda şapka, bere ve gözlük bulundurduğu tespit edildi.

Örgütün sözde müdürü konumundaki kritik ismi, işlemleri için İstanbul TEM Şubeye götürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası