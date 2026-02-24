İstanbul’da kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu Bartın'ın Kozcağız Beldesi'ndeki bir evde bulundu. Çocuk ailesine teslim edilirken, çocuğu kaçırdığı ileri sürülen kişi ya da kişiler ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İstanbul'da yaşayan ve 2 gün önce aniden ortadan kaybolan 13 yaşındaki A.E.D.'nin ailesi, çocukları hakkında kayıp başvurusunda bulunmuştu.

İstanbul'da kayıp olarak aranan çocuk Bartın'da bulundu

BARTIN'DA BULUNDU

Yürütülen çalışmalarda kız çocuğunun Bartın'a götürülmüş olabileceği tespit edildi. Bartın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kozcağız Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Kız çocuğunun Bartın'ın Kozcağız Beldesi'ndeki bir evde bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, gerçekleştirilen operasyonla A.E.D.’yi bir evde buldu. Çocuk koruma altına alınırken, çocuğu kaçırdığı ileri sürülen kişi ya da kişiler ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası