İstanbul'da kayıp olarak aranan çocuk Bartın'da bulundu
İstanbul’da kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu Bartın'ın Kozcağız Beldesi'ndeki bir evde bulundu. Çocuk ailesine teslim edilirken, çocuğu kaçırdığı ileri sürülen kişi ya da kişiler ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
İstanbul'da kaybolan 13 yaşındaki A.E.D., jandarma ekipleri tarafından Bartın'da bir evde bulunarak koruma altına alındı.
- İstanbul'da kaybolan 13 yaşındaki A.E.D. için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
- Yürütülen çalışmalar sonucu kız çocuğunun Bartın'a götürülmüş olabileceği tespit edildi.
- Bartın'ın Kozcağız Beldesi'nde bir evde düzenlenen operasyonla A.E.D. bulundu.
- A.E.D. koruma altına alınırken, çocuğu kaçırdığı iddia edilen kişi veya kişiler karakola götürüldü.
İstanbul'da yaşayan ve 2 gün önce aniden ortadan kaybolan 13 yaşındaki A.E.D.'nin ailesi, çocukları hakkında kayıp başvurusunda bulunmuştu.
BARTIN'DA BULUNDU
Yürütülen çalışmalarda kız çocuğunun Bartın'a götürülmüş olabileceği tespit edildi. Bartın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kozcağız Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Kız çocuğunun Bartın'ın Kozcağız Beldesi'ndeki bir evde bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, gerçekleştirilen operasyonla A.E.D.’yi bir evde buldu. Çocuk koruma altına alınırken, çocuğu kaçırdığı ileri sürülen kişi ya da kişiler ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
