T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan İstanbul İli, Silivri (Selimpaşa) 200 / 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için Konut Belirleme Kurası, 24 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Canlı kura çekimi TOKİ YouTube ekranı üzerinden paylaşıldı.

TOKİ SİLİVRİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Hak sahipleri sonuçları TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Konut belirleme işlemi tamamlandıktan sonra daire numarası ve blok bilgisi gibi detaylar sistemde yayımlanacak. Böylece vatandaşlar kendilerine çıkan konutu online olarak görüntüleyebilecek.

TOKİ SİLİVRİ KURA SONUCU SORGULAMA

TOKİ İstanbul Silivri konut sonuçları açıklandı (TOKİ 250 bin sosyal konut hak sahipleri sorgulama)

SÖZLEŞME TARİHİ

Konut belirleme kurasından sonra hak sahipleri tarafından Gayrimenkul Satış Sözleşmesi 4 Mart 2026 – 13 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin 755 - Silivri Şubesinde ve Sözleşme Programına göre imzalanacaktır.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

