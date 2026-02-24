Beykoz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın aracıyla çarptığı 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce “Şikayetinden vazgeçenler de ölüme sebep olma suçuna aynen ortaktır” diyerek mahkeme kararına tepki gösteren ölen gencin annesi Hasret Doğan, Kınık hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Doğan dilekçede “Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir” dedi.

9 Temmuz 2024 tarihinde Beykoz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetmişti.

Çeki’nin ölümü sonrasında Fatma Zehra Kınık hakkında 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan dava açılmıştı. Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezası çarptırılmış, ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmuştu.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

O davada yeni bir gelişme daha yaşandı. Hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki'nin annesi Hasret Doğan, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak Fatma Zehra Kınık Demir'den şikayetini geri çektiğini ifade etti.

“TÜM ZARARIM GİDERİLMİŞTİR”

Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan maddi ve manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur. Yapmış olduğum istinaf başvurumdan da vazgeçiyorum.

“CEZASIZ KALMASINI İSTEMİYORUM”

Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan, şu sözlerle Kınık’a tepki göstermişti:

Sanığın cezasız kalmasını kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Ben oğlumu bir daha hiç göremeyeceğim. Yaşasaydı 18 yaşına girecekti bir canın yok olmasına sebep olmuşken bunun cezasız kalmasını istemiyorum. Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederim.

“VAZGEÇENLER ÖLÜME ORTAKTIR” DEMİŞTİ

Aralık 2025'te görülen karar duruşmasının ardından karara tepki gösteren Hasret Doğan “Bir canın bedeli iki yıl ki, onun da içeride geçirme süresi de üç ay mı o da belli değil. Benim çocuğum gitti ve ben acı içinde kıvranıyorum. Şikayetinden vazgeçenler için şunu söylemek istiyorum; kendileri de ölüme sebep olma suçundan aynen ortaktır” demişti.

ARKADAŞI DA VAZGEÇMİŞTİ

Daha öncede kazada motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak Fatma Zehra Kınık Demir'den şikayetçi olmadığını bildirmişti. Öztürk de dilekçesinde “Maddi veya manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan maddi veya manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur" demişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beykoz'da 9 Temmuz’da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir seyir halindeki motosiklete çarpmış, feci kazada 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetmişti.

Fatıma Zehra Kınık Demir, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kınık’ın ehliyetine ise 2 yıl süreyle el konulmuştu. Ardından dosya istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Dosyayı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkeme olan Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı bozmuştu. Ceza Dairesi, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ceza alan Kınık’ın müştekilerin şikayetini geri çekmesi sebebiyle "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtmişti.

İstinaf mahkemesi, kazada yaralanan şahısların şikayetlerini geri çekmesi sonucu dosyayı tekrar Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Fatma Zehra Kınık davasında Batın Barlas Çeki'nin annesi şikayetini geri çekti

"KÖR NOKTAMDA KALIYORDU”

18 Aralık’ta görülen davada hakim karşısına çıkan Fatma Zehra Kınık, kendini şu sözlerle savunmuştu:

Onlarla üzüntümü paylaşıyorum. Kamera kayıtlarından açıkça gözüktüğü gibi bana yol veren minibüs sonrası yavaşça çıktım. Aradan süratle fırlamış olan motosiklet sürücüsünü benim farıma sürttüğü zaman fark ettim. Kör noktamda kalıyordu sürtünce fark ettim. Keşke bu kaza yaşanmasaydı. Kusurun motosiklet sürücüsünde olduğu kanaatindeyim. Beraatimi talep ediyorum.

