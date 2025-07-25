Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu gencin arkadaşı şikayetini geri çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı3 25 Temmuz 2025 22:24 - Güncelleme: 25 Temmuz 2025 22:29 - Güncelleme:

İstanbul'da aracıyla bir gencin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin motosikleti kullanan arkadaşı Yavuz Selim Öztürk, Kınık hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

İstanbul Beykoz'da 9 Temmuz 2024 tarihinde eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Batın Barlasçeki (17) hayatını kaybetmişti. 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanan Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezası çarptırılmış, ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmuştu. MOTOSİKLETİN SÜREN MÜŞTEKİ SANIK ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin motosikleti kullanan arkadaşı Yavuz Selim Öztürk, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak Fatma Zehra Kınık Demir'den şikayetçi olmadığını bildirdi. Mahkemeye sunulan dilekçede, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi veya manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan maddi veya manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur" ifadeleri yer aldı. İlgili Haber Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu gencin babası şikayetini geri çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı3Editör: Batıkan Altaş