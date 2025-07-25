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Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu gencin arkadaşı şikayetini geri çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı3
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Zehra Kınık&#039;ın ölümüne neden olduğu gencin arkadaşı şikayetini geri çekti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı3

İstanbul'da aracıyla bir gencin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin motosikleti kullanan arkadaşı Yavuz Selim Öztürk, Kınık hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

İstanbul Beykoz'da 9 Temmuz 2024 tarihinde eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Batın Barlasçeki (17) hayatını kaybetmişti.

Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu gencin arkadaşı şikayetini geri çekti - 1. Resim

'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanan Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezası çarptırılmış, ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmuştu.

MOTOSİKLETİN SÜREN MÜŞTEKİ SANIK ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin motosikleti kullanan arkadaşı Yavuz Selim Öztürk, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak Fatma Zehra Kınık Demir'den şikayetçi olmadığını bildirdi. Mahkemeye sunulan dilekçede, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi veya manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan maddi veya manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı3

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