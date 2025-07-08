Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu gencin babası şikayetini geri çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Temmuz 2025 12:29 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 12:40 - Güncelleme:

İstanbul, Beykoz, Trafik Kazası, Ölüm, Haber

İstanbul'da aracıyla bir gencin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Kazada ölen Batın Barlasçeki'nin babası, Kınık hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

İstanbul Beykoz'da 9 Temmuz 2024 tarihinde eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Batın Barlasçeki (17) hayatını kaybetmişti. İlgili Haber Türkiye 12 şehidine ağlıyor! Mağaradaki '2 dakika' detayı ortaya çıktı 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanan Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezası çarptırılmış, ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmuştu. BABA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ Dava kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin babası Serdal Barlasçeki, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak Fatma Zehra Kınık Demir'den şikayetçi olmadığını bildirdi. Mahkemeye sunulan dilekçede, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkında tarafımca yapılmış olan şikayetimden vazgeçiyorum. Sanık hakkında herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. İstinaf yoluna da başvurmayacağım, bu hakkımdan feragat ettiğimi beyan ediyorum" ifadeleri yer aldı. Fatma Zehra Kınık

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar