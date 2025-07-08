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Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu gencin babası şikayetini geri çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Zehra Kınık&#039;ın ölümüne neden olduğu gencin babası şikayetini geri çekti
İstanbul, Beykoz, Trafik Kazası, Ölüm, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da aracıyla bir gencin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Kazada ölen Batın Barlasçeki'nin babası, Kınık hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

İstanbul Beykoz'da 9 Temmuz 2024 tarihinde eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Batın Barlasçeki (17) hayatını kaybetmişti.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanan Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezası çarptırılmış, ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmuştu.

Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu gencin babası şikayetini geri çekti - 1. Resim

BABA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Dava kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin babası Serdal Barlasçeki, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak Fatma Zehra Kınık Demir'den şikayetçi olmadığını bildirdi. Mahkemeye sunulan dilekçede, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkında tarafımca yapılmış olan şikayetimden vazgeçiyorum. Sanık hakkında herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. İstinaf yoluna da başvurmayacağım, bu hakkımdan feragat ettiğimi beyan ediyorum" ifadeleri yer aldı.

Fatma Zehra Kınık
Fatma Zehra Kınık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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