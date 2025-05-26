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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık'a hapis cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık&#039;a hapis cezası
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beykoz’da Temmuz 2024'te meydana gelen trafik kazasında, kullandığı araçla 17 yaşındaki motosikletli Batın Barlas Çeki’nin ölümüne neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Kınık’ın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Beykoz’da kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Kınık’ın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık'a hapis cezası - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Beykoz’da 9 Temmuz 2024 tarihinde Fatma Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin kullandığı motosiklete çarpmış, Çeki hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık'a hapis cezası - 1. Resim

DOSYADA GİZLİLİK KALKTI

Kazaya ilişkin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Fatma Zehra Kınık’ın yargılanmasına geçtiğimiz nisan ayında devam edilmişti. Anadolu 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık, müştekiler ve taraf avukatları katılmıştı. Suça sürüklenen çocuk Yavuz Selim Öztürk’ün 18 yaşına gelmesi sebebiyle dosyadaki gizlilik kalkmıştı. Duruşma esnasında mahkeme, maktul Batın Barlas Çeki’nin babasını mahkemenin düzenini bozduğu gerekçesiyle dışarı çıkarmıştı.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık'a hapis cezası - 1. Resim

"SOLA BAKSAYDI BENİ GÖRÜP YOLA ÇIKMAZDI"

Mağdur sanık Yavuz Selim Öztürk, "Ben Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz ediyorum. Hız sınırları içinde ilerlerken araç durur haldeydi. Sola baksaydı beni görüp yola çıkmazdı. Gaza basıp kurtulmak istedim ama arkadan dokununca motor sola doğru yattı" şeklinde konuşmuştu.

ZEHRA KINIK: ADLİ TIP RAPORUNU KABUL ETMİYORUM

Tutuksuz sanık Zehra Kınık, duruşmadaki ifadesinde şunları söylemişti:

"Şunu belirtmek isterim ki bu kaza üzücü bir kaza. Kimse başına gelsin istemez. Ben değerli ailenin üzüntüsünü paylaşıyorum. Kaza sonrası ailemle evine gidip taziyelerimi paylaştım. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen asli kusurlu olduğum yönündeki raporu kesinlikle kabul etmiyorum. Kontrollerimi yaptım. Üç tane araç geçti, o şekilde yola çıktım. Ben yolun ortasına geldiğimde motosikleti o esnada gördüm.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık'a hapis cezası - 3. Resim

"KEŞKE BU KAZA OLMASAYDI"

Ben durmadığım için yargılanıyorum ancak ben durdum. Süratli şekilde geliyordu, kaskı yoktu. Avukatımızın da arz ettiği gibi kazada o sürtme sadece maddi hasarlı kazaydı, ölüm o esnada meydana gelmedi. Orada yaralandı. Ben hızlı bir şekilde arabamı park edip kaza yerine gittim. 'Ambulans çağırın' dedim. Keşke bu kaza olmasaydı. Kimse başına gelsin istemez."

"MOTORU GÖRMEMESİ İMKANSIZ"

Maktul Batın Barlas Çeki’nin annesi ise mahkemede şunları söylemişti:

"Kendisi motor önündeyken birden hızlanıyor. O ara neyle uğraşıyordu bilmiyoruz. Motoru görmemesi imkansız. Oğlumun düştüğü yeri izleyemiyorum. Minibüs yolcu indirdiğini söylüyordu. Yüzde yüz kusurlu, üzgün olduğuna da inanmıyorum. Aynı araca binebiliyor ama ben aynı caddeden geçemiyorum. Ben 10 aydır stresten acımı yaşayamıyorum. Bu kadın serbestçe hala arabayla gezebiliyor. İkinci kazayı yapmış yine birisi ölebilirdi. Oğlum kask taksa da sonuç değişmiyordu. Ölümünün sebebi genel travma."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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