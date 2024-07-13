Bakan Tunç'tan Kerem Kınık'ın kızının ölümlü kazasıyla ilgili açıklama: Hata varsa düzeltilir

Kızılay Başkanlığından istifa eden Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle motosiklete çarptı, kazada 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kınık'ın kızının tutuksuz yargılanmasına karar verilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur" dedi.

SETA tarafından düzenlenen 15 Temmuz Sempozyumu’na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, programın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Tunç, 9’uncu Yargı Paketi’nin içeriği ve son durumunu ayrıca Balıkesir’de öldürülen kurye olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YARGI PAKETİYLE İLGİLİ DETAYLAR...

Bakan Tunç, TBMM Adalet Komisyonu'nda 9’uncu Yargı Paketi görüşmeleri tamamlandığını belirterek, "9’uncu Yargı Paketi’nde sadece kadının soyadı ile ilgili madde yok. Otuzdan fazla madde var. Özellikle yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da artırmaya yönelik, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden daha etkin, verimli bir şekilde faydalanmasını sağlamaya yönelik, yargının hızlandırılmasına, adil bir şekilde tecelli etmesine yönelik önemli düzenlemeler var. Başta alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi olmak üzere, ara buluculuk gibi. Yine istinaf sürecinde dosyaların, davaların gecikmemesi için hızlı bir şekilde sonuçlanmasına yönelik bir takım düzenlemeler var. Yine sosyal medya ve görüntülü ya da yazılı basın yoluyla hakaret suçlarını en aza indirmek için özellikle bu suçlarla mücadeleye yönelik de önemli düzenlemeler var. Ve yine usule ilişkin gerek icra ihtilası sistemimizdeki elektronik satışa ilişkin birçok husus var” dedi.

KINIK'IN KIZININ KARIŞTIĞI ÖLÜMLÜ KAZA: HATA VARSA DÜZELTİLİR

Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızının otomobiliyle seyir halinde bir motosiklete çarpmasına ilişkin soruları da cevaplayan Tunç, “Değerli arkadaşlar dosyayla ilgili benim bu konuda henüz bir bilgim yok. Ama şuna bakalım. Eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir. Yani bu konuda dosyayla ilgili yargının vereceği kararla ilgili bizim şu anda buradan bir yorum yapmamız doğru olmaz. Ama hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur” şeklinde konuştu.

ATA EMRE AKMAN'IN KATİLİNE VERİLEN CEZA...

Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı 25 yerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin de soruları cevaplayan Bakan Tunç, “Balıkesir'deki cinayet hunharca işlenmiş bir cinayet. Hepimizi derinden yaralayan bir cinayet. Temennimiz bu tür suçların olmaması ülkemizde. Tabii suçu işlediği zaman da gerekli cezaya çarptırılması lazım. Bağımsız ve tarafsız yargımız gerekli cezayı verdi. Tabii 18 yaşından küçük olması nedeniyle 24 yıl ceza vermek durumunda kaldı. Azmettiricinin beraat etmesiyle ilgili bir karar söz konusu oldu. Cumhuriyet Başsavcısı da bu açıdan mütalaaya aykırı karar verildiği için temiz etti. Bağımsız ve tarafsız yargı süreci içerisinde devam edecek. Yani istinaf incelemesi var. Yargıtay incelemesi var. Dolayısıyla yargının kararını bu konuda beklememiz gerekiyor” diye konuştu.



