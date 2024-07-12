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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı motosikletli gence çarptı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kerem Kınık, Kızılay Başkanı, Kahramanmaraş Depremi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı 17 yaşındaki motosikletli gence çarptı! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri döneminde çadır satışı nedeniyle tepki çeken ve bir süre sonra Kızılay Başkanlığından istifa eden Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Kazada 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Kınık'ın kızının tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

17 YAŞINDAKİ GENÇ TÜM MÜDEHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza, 9 Temmuz'da Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.Ö.'nün (17) kullandığı motosiklet, sokaktan çıkan bir otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet devrilerek sürüklenirken, motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, başını beton dubaya çarptı.

Sürüklenen motosikletin çarptığı kaldırımdaki 2 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çeki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 2 kişi ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KINIK'IN KIZI TUTUKSUZ YARGILANACAK

Kaza sonrası Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı F.Z.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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