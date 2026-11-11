Hayat pahalılığı bugün herkesin dilinde, tencerenin kaynamadığı her evin ortak yangınıdır. Küresel fırtınalar, savaşlar, enflasyon sarmalı, tırmanan faizler ve enerji zamları bir araya gelince; gıda, kira ve ulaşım maliyetleri dağ gibi büyüdü. Bu ekonomik çarkın altında en çok ezilenler ise kuşkusuz asgari ücretli aileler oldu.

Geçtiğimiz süreçte 2025 yılında ara zam yapılmadı; 2026 yılı asgari ücreti ise maalesef gerçekleşen enflasyonun gerisinde bırakılarak net 28.075 TL olarak belirlendi.

Bu dar rakamla 2027 yılının şubat ayına kadar dayanabilmek hayatın olağan akışına aykırıdır. Atasözümüzün belirttiği üzere, "Can boğazdan gelir." Lakin lokma her geçen gün küçülüyorsa, asgari ücretin asgari geçimi sağlayacak insani rakamlara yükseltilmesi bir lütuf değil, hukuki ve vicdani bir mecburiyettir.

RAKAMLAR NE DİYOR?

Türk-İş’in güncel verileri ortadaki acı tabloyu gözler önüne seriyor:

Açlık Sınırı: 38.024 TL

38.024 TL Bekâr Çalışanın Yaşama Maliyeti: 49.124 TL

49.124 TL Yoksulluk Sınırı: 123.856 TL

Mevcut asgari ücret bu sınırların çok gerisinde kalmış, âdeta uçurumun kenarında yankılanan bir feryada dönüşmüştür.

AÇLIK VE YOKSULLUK UÇURUMU

Emeğin ve alın terinin kantarı: 2027 asgari ücretinde hakikatler ve rakamlar

Tablodan da anlaşılacağı üzere, mevcut ücret açlık sınırının dahi 9.949 TL gerisindedir. Evli ve çocuklu bir asgari ücretlinin hâli ise kelimenin tam anlamıyla perişandır. 16 yaşındaki bekâr bir işçi ile eve bakan hane reisi aynı ücreti almakta; bu durum adaletin kantarını sarsmaktadır. Bugün asgari ücret, kanuni tanımı olan "başlangıç ücreti" olma vasfını yitirmiş, ülkede neredeyse "ortalama ücret" hâline gelmiştir.

RAKAMLARIN DİLİ VE MUTFAKTAKİ YANGIN

Mevcut tablonun gösterdiği hakikatler şunlardır:

Açlık sınırı çalışanın ensesinde boza pişirmektedir.

Gelir dağılımındaki adalet terazisi şaşmış, zengin ile fakir arasındaki uçurum derinleşmiştir.

Mutfaktaki bu yangın yeni yılda söndürülmezse, asgari ücretli için 2027 yılı oldukça çetin geçecektir.

Kanun açıkça emreder: Asgari ücret; gıda, konut, sağlık ve ulaşım gibi temel ihtiyaçları günün fiyatları üzerinden karşılamalıdır. Ne yazık ki bugünkü enflasyonist baskılar altında mevcut ücretin kolu kanadı kırılmıştır. Yıl sonuna doğru açlık sınırının 40 bin TL’yi aşması kuvvetle muhtemeldir. Ücretin işçinin cebine gireceği 2027 Şubat ayına kadar, hayat pahalılığı bu rakamları da aşacaktır. Dolayısıyla çalışanların insan onuruna yaraşır şekilde geçinebilmesini temin edecek makul bir güncelleme elzemdir.

2027 YILI İÇİN ANKARA KULİSLERİNDEKİ %30 SENARYOSU

Yıl sonuna yaklaşıldığında yıllık enflasyonun %30 seviyelerine yaklaşması beklenmektedir. Hem bu ekonomik gerçeklik hem de istihdamın korunması ve işsizlik sarmalının önlenmesi gayesiyle Ankara kulislerinde %30 oranında bir artış senaryosu ağırlık kazanmıştır.

Geleneksel olarak aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimi dışlanarak hükûmet ve işveren temsilcileri baş başa kalırsa, açlık sınırının altında kalacak her rakam işçi tarafınca reddedilecektir.

Bu bağlamda, %30 artış senaryosuna göre hazırlanan 2027 yılı tahminî asgari ücret hesaplama tablosu şu şekildedir:

2027 TAHMİNÎ ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA TABLOSU

Emeğin ve alın terinin kantarı: 2027 asgari ücretinde hakikatler ve rakamlar

HASILIKELAM: Ecdadımızın dediği gibi, "Ak akçe kara gün içindir." Devlet aklı ve sosyal adalet bilinci, çalışanların kara günlerinde sığınacağı en güvenli limandır. Unutulmamalıdır ki; emeğin ve alın terinin hakkı verilmeden toplumsal huzurun tesisi imkânsızdır. 2027 asgari ücreti belirlenirken sofradaki ekmek küçültülmemeli, adalet terazisi zayıftan yana tartmalıdır; zira güçlü bir toplum, ancak emekçilerinin güldüğü gün varlık bulabilir.

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