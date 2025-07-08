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Türkiye 12 şehidine ağlıyor! Mağaradaki '2 dakika' detayı ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye 12 şehidine ağlıyor! Mağaradaki &#039;2 dakika&#039; detayı ortaya çıktı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, Kuzey Irak'ta arama faaliyetleri gerçekleştirilen bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerine ağlıyor. Şehitler birer birer son yolculuğuna uğurlanırken mağaradaki '2 dakika' detayı ortaya çıktı.

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan bir mağarada, 2022 yılında şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arayan 19 asker, önceki gün metan gazına maruz kalmıştı.

Türkiye 12 şehidine ağlıyor! Mağaradaki '2 dakika' detayı ortaya çıktı - 1. Resim

ŞEHİT SAYISI 12 OLDU

Arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenen 19 askerden 5'i şehit olmuştu. Acı haber ülkemizi yasa boğarken Milli Savunma Bakanlığı kahreden açıklamayı art arda yaptı. Açıklamalarda şehit sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi. 

Türkiye 12 şehidine ağlıyor! Mağaradaki '2 dakika' detayı ortaya çıktı - 2. Resim

'2 DAKİKA' DETAYI

Konuyla ilgili detayları aktaran Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre mağaraya giren ekipten Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan saat 09.58'de şehit düştü. Tam 2 dakika sonra ise İstihkam Üsteğmen Ege Akar şehit oldu.

Türkiye 12 şehidine ağlıyor! Mağaradaki '2 dakika' detayı ortaya çıktı - 3. Resim

Acı haberlere saat 12.45'te bir yenisi eklendi ve diğer askerlerimizi de kaybettik.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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